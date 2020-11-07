哪部中配動畫最經典？全場狂推「1神劇」：根本超越原版

超過百萬訂閱的知名YouTuber鍾明軒日前傳出因「政治因素」而遭取消《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》配音工作，氣到向代理電影廠商抱怨更表示希望對方「早日倒閉」，掀起網友討論「中配動畫」的話題，有網友就好奇詢問「大家心目中『中配』卡通的經典」，沒想到文章一出，留言洗了一排的「烏龍派出所」，眾人全力推這部「超越原版」的作品。

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原PO在臉書《爆廢1公社》貼文詢問「你心目中的『中配卡通經典』」，同時寫下自己心目中的前三名：「海綿寶寶、蠟筆小新、烏龍派出所」，這三部他認為是台灣目前所有動畫當中，由專業的中文配音員所配音後，能夠讓人印象深刻又不出戲的配音，而該篇文章曝光後也引起網友討論。

有不少網友紛紛討論心目中的「中配第一」，而在底下留言當中最受網友青睞的是日本漫畫「烏龍派出所」改編的動畫，許多網友就表示主角兩津勘吉的台灣版配音員林協忠「根本就是本人」，紛紛逗趣回應「烏龍派出所絕對第一！能把日語翻成台語國語就算了，有些俗諺也用的很到位，還能跟上時事真的超強」、「烏龍派出所+1，尤其是阿兩的台語都會給人覺得說，奇怪日本人怎麼聽得懂台語的感覺」。

▲《烏龍派出所》陪伴不少台灣人，中文配音更成為許多觀眾心目中的經典。（ 圖／IMDB）

另外也有網友就提到其實許多台灣配音員背後的努力不容小覷，時常把角色活靈活現的呈現到觀眾眼前「我們這一家的媽媽，配音國台語，也是很有味道」、「覺得舊版獵人中配更勝日配」、「辛普森家庭時事跟語氣才是這年頭的趨勢！」、「中配的極品，南方公園四劍客」、「我們這一家也是超越原配的經典」。

事實上，「木棉花」也針對此事向《NOWnews今日新聞》回應，透露是在與鍾明軒提出合作邀約後的1個多月，上層才做出取消的決定，但內部討論細節不便公開，也由於雙方沒有簽約，所以稱不上違約，首映日有邀請他們出席，以及送上相關周邊商品作為補償，但鍾明軒有工作在身，當天沒有出席；而「魘夢」角色的中文配音，最後是由劉傑擔任。（編輯：楊智傑）