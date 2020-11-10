NOW早報／喝珍奶「混珍洗珠」啥意思？KIMIKO曝隱藏點法

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KIMIKO表示「沒有想到會讓大家這樣激動，限動湧入上萬個女子追問，什麼是混珍？什麼是洗珠？」笑稱「欸抖～『混珍』是我喝珍奶的堅持，一定要同時喝到大珠＋小珠，因為這樣才能喝到層次；『洗珠』是王先生喝珍奶的要求，珍珠一定要再次過水，因為這樣甜度就不至於過膩」。
小鬼走了2個月 峮峮凌晨罕見吐「哭完仍要正能量走起」
小鬼（黃鴻升）9月16日因主動脈剝離導致血管阻塞猝逝家中，鮮少談及痛失摯愛心境的女友峮峮，療傷近2個月，昨（9日）凌晨罕見在社群網站寫下：「哭完之後，仍然要正能量的走起。」再度讓粉絲感到無比心疼。
今日天氣／東北季風影響 早晚偏涼
今（10）日受到東北季風影響，各地早晚低溫大約18至22度，沿海空曠地區及近山區平地溫度可能更低一些，北台灣高溫約22至25度，其他地區約24至29度；天氣方面，桃園以北及宜蘭地區不定時有短暫降雨，其他地區雲量多也有局部降雨，外出記得攜帶雨具並適時添加衣物。
此外，輕度颱風「艾陶」，昨晚間8時位於鵝鑾鼻西南方約1460公里，往西朝中南半島移動；菲律賓東方第22號輕度颱風「梵高」，晚間8時位於鵝鑾鼻東南方約1520公里，未來往西北轉西的方向通過菲律賓群島往南海前進，對台灣暫無影響。
6成民眾反美豬進口？民進黨怒轟：誘導式民調
國民黨昨（9）日召開記者會指「民進黨政府押錯寶」並有6成民眾盼暫緩美豬進口。對此，民進黨發言人顏若芳表示，美國大選結果才剛出爐，國民黨竟能「超前佈署」在大選結束前就做出民調結果，明顯是「先射箭再畫靶」政治操作動機毫不遮掩，質疑國民黨不但反川普（Donald Trump）也反拜登（Joseph Biden）、主席江啟臣「押寶中國」。
在等什麼？多國政要賀拜登 北韓金正恩仍噤聲
美國民主黨總統人拜登（Joe Biden）在 2020 美國總統大選中，於搶下賓州後一舉通過當選門檻，看似已成定局、入主白宮在望，多國政府也接連公開發表祝賀。不過在眾多國家領袖中，仍有部分至今未有所表示，北韓最高領導人金正恩便是其中之一。
烏克蘭總統感染新冠肺炎 將自我隔離
全球又一國家元首確診！據路透社報導，烏克蘭總統府9日發布聲明，表示總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）新冠肺炎檢測呈陽性，目前元首感覺良好，將採取自我隔離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。