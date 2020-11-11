雙11東西超便宜必買？內行驚爆「暗黑真相」：真的很夭壽
雙11東西超便宜必買？內行驚爆「暗黑真相」：真的很夭壽
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 10:52:21
一年一度的雙11購物節又來了！不只電商祭出超強優惠以外，電信業者也搭著這波熱潮推出網路吃到飽優惠，讓許多人甘願掏出荷包大買一波。不過，就有網友討論「雙11的商品真的都有比較便宜嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文「本身就沒什麼在網路購物的習慣，但是每年看雙11大陸電商也好，台灣的電商也好，一堆人狂買狂搶，好像真的有多便宜一樣，想問一下是真的雙11的商品都變超便宜？還是根本是噱頭」。貼文一出，網友紛紛回應「還是有便宜的，但很多都唬爛而已」、「誇張標題+上文宣就讓你以為有便宜了啊」、「台灣的雙11超無感，都超級限量，然後免運，阿免運平常不是就一堆活動或滿額就有了」、「雙11下殺、寫更高售價打叉叉再標回原價，一堆盤子以為真的有便宜」、「雙11印上去魅力無窮，台灣的電商很多都原價在賣好嗎」。另外，也有網友分享經驗「有些是真的便宜很多，但如果要看雙11是不是真的，只要把你常逛的賣家存起來，開上去看就知道有沒有便宜」、「之前買大學T一件199，結果雙11開上去看，看到有特價，打開上面寫原價299打叉還是199＝＝超無言.....真的這樣騙很夭壽，電商店家這麼多也管不了」。（編輯：張嘉哲）