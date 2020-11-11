爽騎兩年Gogoro後悔了！男抖出「2致命缺陷」：每次狂噴
爽騎兩年Gogoro後悔了！男抖出「2致命缺陷」：每次狂噴
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 15:51:51
隨著環保意識抬頭，不少人都將自己的汽油機車換成電動機車，現在騎車在路上時不時就能看見Gogoro的蹤影，掀起一股汰舊換新的環保風潮。不過，就有網友討論「可以說一個讓我不換掉Gogoro的理由嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「騎了兩年多的Gogoro，每個月加上電池月租費等等花下來差不多900至1300元，如果換算我以前騎油車的話，差不多可以騎兩個月耶！所以這樣根本沒有比較省，而且雖然不用換機油，但是維修一次鏈條也要噴兩三千，最近看了好幾台好看的油車，有點想換了，有沒有人有什麼理由可以告訴我不要換回油車？」貼文一出，網友紛紛回應「一個月900我真的可以騎三個月」、「想省錢就騎油車啊」、「騎Gogoro本來就不是為了省錢....你是不是搞錯什麼」、「會覺得騎電動車是要省錢的真的是盤子」、「月租電池真的是很盤啊，沒騎也要付」、「維修費超高是真的，但獨門技術沒辦法」。而對於網友提出「電池月租費太高」及「維修費用」2點，《NOWnews》也採訪到騎乘Gogoro近一年的沈先生，他認為「智能就是無價的東西」，Gogoro有著他的獨門技術是其他油車做不到的，如綁定手機啟動機車等，每個人應該評估自己的需求再進行選購，如是否真的那麼頻繁需要騎乘機車，以便考量電池月租以及養車費用問題。（編輯：張嘉哲）