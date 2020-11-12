房市／淡海輕軌藍海線將通車 這一站悄然破2字頭
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-12 08:00:00
淡海輕軌第一期的藍海線三站台北海洋大學、沙崙、漁人碼頭站將於15日通車，實價登錄資料顯示，以台北海洋大學站交易最亮眼，今年前8月共成交340件，平均單價站上2字頭，與三年前相比成長14%。房市專家分析，台北海洋大學站因連接綠山線濱海沙崙站，三站就到新市鎮家樂福商圈，最受青睞。
根據信義房屋統計各站點周邊實價資料，台北海洋大學站是淡海輕軌藍海線三站中，交易量最多的一站。今年前8月交易件數為340件，較2017年同期相比，增加了139件；房價也成長一成多，今年每坪單價為21.96萬，較三年前同期每坪單價19.19萬相比，增幅14%。對此，信義房屋濱海捷運店長李世堯分析，台北海洋大學站是藍海線三站中距離綠山線最近的一站，連接綠山線濱海沙崙站，三站的距離就能到淡海新市鎮的主要商圈，包含淡水行政中心、家樂福、新市國小附近，因交通易達性高，買氣熱絡。李世堯進一步說明，台北海洋大學站附近有幾個質感佳的大型社區，且是捷運可達的區域中，相較於北市房價親民的區域，對於不開車或不騎車的族群，多了一個大眾運輸的選擇，也因此在近期內，吸引了一群原住雙北市老公寓的退休族，在輕軌站周邊購屋。