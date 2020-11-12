房市／中和新蘆線僅存這站還有2字頭 買氣熱到不行
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-12 18:00:00
受到低利影響，國內房市大熱，房價屢攀新高點，雙北因房價高昂，預算有限的年輕族群往新北第三環購屋，若以保值為前提考量，捷運沿線仍是首選，中和新蘆線僅存的2字頭就在新莊的丹鳳站，因比價效應，今年買氣熱到不行。
雙北共有6條捷運線，房價還在2字頭的站點已經不多了，僅剩下丹鳳站、頂埔站及淡水站，其中，丹鳳站今年交易量最多外，房價幾乎快要接近3字頭。據實價登錄統計資料，丹鳳站今年前9月交易量達207件，平均單價為29.87萬元，較去年同期漲約6.4%。丹鳳站點的房價低，成為吸引買氣最大關鍵點。信義房屋新莊丹鳳店店長黃健智表示，以雙北捷運沿線來看，房價相對親民已是稀有，丹鳳站幾乎是捷運末端站點，房價相對低，吸引沿著捷運找房的購屋族。
黃健智舉例說明，丹鳳站周邊電梯大樓屋齡15年內單坪價格約32-35萬元，公寓屋齡較高，約3-40年左右，單價為22-26萬元。該價位相較於上新莊便宜，並且生活機能充足，便利商店、家樂福等都有，離costco及開幕不久的宏匯廣場車程最快僅10分鐘左右。即便是到台北市101也僅需20-25分鐘，交通便利性高。由於新莊丹鳳站已屬新北第三環，不少年輕族群擔憂保值性問題。黃健智解釋，從歷史軌跡來看，台北市房價漲，丹鳳這裡也會跟著漲，加上擁有雙條捷運線，中和新蘆和機場線，具備保值性。