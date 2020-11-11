男網購口紅送女友！打開秒臉綠 「一動作」竟變破案英雄
男網購口紅送女友！打開秒臉綠 「一動作」竟變破案英雄
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 16:59:55
隨著科技發達，網路平台已經成為時下不少人的購物管道，但是網購潛藏了許多危機，包含買到仿的名牌、用料極差的商品等等，而大陸就有一名男子網購「兩支名牌口紅」送給女友，但收到後卻被女友發現是仿冒品，沒想到女友這樣一嫌棄，卻扯出背後高達6億的案件。
綜合陸媒報導，大陸一名男子為了討女友歡心，特別上網訂購「兩支名牌口紅」，每支大約台幣912元左右，付款之前也詢問店家這是否是真貨，店家也表示絕對不是仿冒品。該男一收到口紅後，興奮拆開包裝將其送給女友，沒想到女友拿到後卻破口大罵「第一支顏色不太對勁，第二支包裝也有問題」，質疑這根本是仿冒品，該男一怒之下選擇報警處理，隨後警方介入調查，分別在長沙、株洲、廣州、汕頭和蘇州等五個城市同步突擊店家。
沒想到經過調查，該店家真的是賣仿冒品的電商，警方突擊現場後，大批的仿冒品及52名嫌犯通通被逮個正著，警方表示，這些化妝品不僅僅是假貨，而且抽檢後發現重金屬嚴重超標，長期使用會對身體產生危害，獲利總金額高達人民幣1億4千萬元（約台幣6.1億元），非常驚人。時逢雙11購物節，不少人都會用網路平台血拼一波，提醒民眾在網路上購買東西應該多加注意店家評價如何、評價數量是否為同一帳號，反覆查證再下訂；而店家也不要投機取巧賺取暴利，以免犯法。（編輯：張嘉哲）