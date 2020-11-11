考上頂大發現自己「可怕缺點」！女大生崩潰 網一看秒懂
考上頂大發現自己「可怕缺點」！女大生崩潰 網一看秒懂
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 17:27:03
我們從小到大，每一個求學階段都會遇到自己有缺點的時候，無論是透過同儕、教師們，當這些缺點被指正，我們都會想辦法改進。但近日，就有網友分享自己考上了頂尖大學之後才發現自己的「可怕缺點」，貼文引發廣大迴響。
原PO在「Dcard」貼文指出「從國小、國中、高中開始，我都活在小小世界裡，一直以為自己很厲害，考試也都保持前三名，以為自己是讀書的料，結果考上頂大之後才發現自己超爛，自己花一整天看的書，朋友只要一個晚上就能融會貫通，而且這樣的朋友不只一個」。「準備一個禮拜的考試，朋友兩天就唸完，而且還考的比自己還好很多，我真的曾經以為自己很會念書，後來才發現念的書很難完全理解完全懂，就只是在應付考試而已，真的已經很努力了，可是她X的系上的同學狂開外掛，最近要開始準備研究所，這種對未來不確定的心情真的快把我弄崩潰了」。貼文一出，網友紛紛回應「第一名都聚在一起，總還是會有最後一名，跟自己比，不要跟別人比，因為你們曾經都是第一名」、「台大路過，懂你心境，但只要跟自己比就好」、「台大+1，曾經好多人都是這麼看待我們的喔，換位思考而已哈哈」、「輕輕鬆鬆就給你系排1就沒有頂大的感覺了啊」、「一堆第一名聚在一起就有了最後一名，實在沒必要在意，每個人都有自己的比較利益」、「我懂你啦，但至少我們頂大出社會學歷夠硬喲！」（編輯：張嘉哲）