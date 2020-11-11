漏水屋太便宜！她想買下自己修　過來人曝經歷：別幻想了

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漏水屋太便宜！她想買下自己修　過來人曝經歷：別幻想了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-11 18:06:41

▲房價創新高卻還買房？網一面倒吐「悲慘現況」。（圖／NOWnews資料照片）
▲一名女網友想買下便宜漏水屋自己修繕。（示意圖／NOWnews資料照片）
大多數人必須花光畢生積蓄才能買下屬於自己的房，因此對於屋況都會相當要求。不過就有一名女網友近期看房時，發現一間有漏水問題的舊公寓，屋主打算便宜拋售，這也讓她萌生買下「自己修」的想法，但過來人看完後反苦勸原PO「別幻想了」。
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一名女網友在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》提到，最近看到一間舊公寓2樓，不但離捷運站近、價格也合理，房仲主動告知天花板會漏水，屋主不打算修繕，決定降低總價以原況交屋，「不負交屋後之半年漏水責任」。
▲不少過來人指出，屋頂漏水問題必須與樓上住戶溝通，絕非能簡單解決的問題。（圖／翻攝《買房知識家（Q你的A）》）
▲不少過來人指出，屋頂漏水問題必須與樓上住戶溝通，絕非能簡單解決的問題。（圖／翻攝《買房知識家（Q你的A）》）
由於這間公寓屋齡已高，原PO也心想「買來整個大翻修並重拉水電，所以漏水問題可以一起解決」並列出心中疑問，「天花板漏水與重拉水電要抓多少預算？這種物件是否有更多議價空間？」
然而過來人看完後卻紛紛勸退，「如果樓上不一起處理不要買了，不過原屋主住那麼久了都沒處理，我相信樓上的一定不想用」、「屋主不負責保固一定是他搞不定樓上的住戶，你最好三思」、「這種屋頂漏水，源頭通常都在樓上，你覺得前屋主沒想過自己搞定嗎？價格還能賣更高耶」。（編輯：潘毅）
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