見一次罰一次！警不讓「短褲妹」行乞 眾人正反看法吵翻
見一次罰一次！警不讓「短褲妹」行乞 眾人正反看法吵翻
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 19:10:51
總在桃園中壢車站前行乞的「短褲妹」，故事被網友曝光後引發熱議，獲得外界高度關注。家屬也無奈透露，女子年紀輕輕、好手好腳，卻堅持要以「乞討」維生，家中勸不動也管不了。不過警察今（11）日強勢介入，將短褲妹帶回派出所安置，更警告她不得再行乞，否則「見一次罰一次」，引發網友熱議。
隨著短褲妹在網路爆紅，警方也積極輔導，聯絡社工和家屬，希望能將短褲妹好好安置。但短褲妹堅持要以行乞維生，出名後依然在中壢車站前行乞。而警方今日強勢介入，據《自由時報》報導，警方會同市府社會局社工將短褲妹帶回派出所，並當場告知，若再行乞將依社會秩序維護法第82條開罰，「見一次罰一次」。短褲妹一開始還抱怨「這樣很為難我」，但最後也只能配合。
有網友將相關報導轉貼到PTT，「行乞恐挨罰」引發大家熱議，紛紛留言回覆說，「乞討也要被罰」、「她可以說自己在表演行為藝術啊」、「龍山寺旁的遊民在乞討，火車站地下街，地下道遊民在乞討，要不要一起抓一抓」、「連抓乞丐都要雙標嗎」、「有人就是要當乞丐，你管她那麼多幹嘛」。
不過也有許多網友替警方解釋，「不然社會局是幹嘛的」、「政府責無旁貸啊」、「警察真的很難做，怎樣做都有人嫌」、「現在大家罵警察，萬一等到少女出事後，又怪警察沒先預防」。（編輯：倪浩軒）