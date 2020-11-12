男大生課堂瞄正妹！驚見「抽屜秘密」嚇：ALL IN來得及嗎

不少大學生在課堂上課時，也許是覺得上課內容無趣或是有急事，常會偷偷將手機藏在抽屜內上網，對此，也有一名男網友發現，與他同一堂課的女同學，竟然用手機在看「股票」，讓他非常好奇，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在PTT以「大學生在課堂上看股票很常見嗎」為題，表示自己在課堂內旁聽，因為快睡著了所以正滑著手機，但他抬頭看前面的妹子時，發現對方竟然將手機放在抽屜內看著「股票」，讓他超驚訝，「現在的學生都這麼前衛嗎」？

▲一名男網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）