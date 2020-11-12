男大生課堂瞄正妹！驚見「抽屜秘密」嚇：ALL IN來得及嗎
男大生課堂瞄正妹！驚見「抽屜秘密」嚇：ALL IN來得及嗎
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-12 11:40:01
不少大學生在課堂上課時，也許是覺得上課內容無趣或是有急事，常會偷偷將手機藏在抽屜內上網，對此，也有一名男網友發現，與他同一堂課的女同學，竟然用手機在看「股票」，讓他非常好奇，貼文一出，引起熱議。
該名男網友在PTT以「大學生在課堂上看股票很常見嗎」為題，表示自己在課堂內旁聽，因為快睡著了所以正滑著手機，但他抬頭看前面的妹子時，發現對方竟然將手機放在抽屜內看著「股票」，讓他超驚訝，「現在的學生都這麼前衛嗎」？他也表示，妹子不是應該都在社群平台發幻想文嗎，反觀自己，根本就不能比較，他直呼「這樣是不是高下立判，請問我現在all in還來得及嗎」？
貼文一出，引起熱議，「人家賺錢，你發廢文」、「正常，不一定是特定科系，普通大學生都會看」、「不常見，但此人錢途無量」、「正常啊，商學系期貨跟選擇權有選修。大學玩小台指的也不少」、「念金融方面的不少人都會這樣啊」、「有股票社團啊」、「大學最該學的就是投資」、「可以買零股的關係吧」。（編輯：郭佩蓉）
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