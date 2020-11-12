台灣在WHO臉書被消音 綠委：聯合國受北京滲透問題嚴重
台灣在WHO臉書被消音 綠委：聯合國受北京滲透問題嚴重
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-12 12:02:52
WHO（世界衛生組織）礙於中國施壓，不斷打壓台灣，近期甚至有網友發現在WHO官方粉專上留言「Taiwan can help」時竟然出現留言失敗的警示情況；對此，民進黨立委紛紛表示不滿與抗議，趙天麟甚至認為這樣的情況突顯現在整個聯合國以及其他相關組織的不正義，以及受北京滲透影響的嚴重性。
趙天麟表示，過去台灣民眾可能只是覺得世界衛生組織（WHA）的秘書長譚德塞（Tedros）與北京友好、傾向中國，但現在顯然已經不是譚德賽一個人的問題，而是整個WHO以及WHA體系性的用「中共標準」來進行言論封鎖，實在令人感到非常遺憾。趙天麟說，因為「政治」，這些體系把防疫成效非常優良的台灣排除在外，現在竟然連言論管控都以北京的標準來進行封鎖，「那這樣的一個聯合國體系下的世界衛生組織，有符合人道的標準嗎？有起碼人權、言論自由水平嗎？」
趙天麟認為，聯合國的各個系統，特別是WHA受到「北京價值」的影響已經非常嚴重，從「秘書長一個人的問題」成了「整個體系性的狀況」，世界上其他國家的聲援其實是有意義的，這些聲援突顯了現在整個聯合國以及其他相關組織的不正義，以及受北京滲透影響的嚴重性。此外，陳亭妃也表示，對WHA大會開始之後一連串所發生的問題感到非常遺憾，WHA似乎已經變成中國霸權的延伸；不論是所有挺台的會員國為台灣發聲時被干擾、被打斷，就連要上臉書去留言Taiwan也被阻撓，「請問這不是鴨霸，那什麼是鴨霸？」