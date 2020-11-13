如夢似幻！新銳藝術家洪郁雯　個展「似識而非」台北登場

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如夢似幻！新銳藝術家洪郁雯　個展「似識而非」台北登場

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-13 16:53:50｜update2020-11-13 16:55:58

▲巧思亮相！新銳藝術家洪郁雯個展「似識而非」台北登場。（圖／藝術家洪郁雯Julia Hung提供）
▲新銳藝術家洪郁雯個展「似識而非」台北登場。（圖／藝術家洪郁雯Julia Hung提供）
旅居各國，受多元文化薰陶的台灣藝術家洪郁雯Julia Hung，繼2019年屏東燈會亮點創作「星光潮來」後，2020年個展「似識而非」即將於台北The Art Space by the Studio盛大展出。
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▲台灣新銳藝術家洪郁雯。（圖／藝術家洪郁雯Julia
▲台灣新銳藝術家洪郁雯。（圖／藝術家洪郁雯Julia Hung提供）
1986年出生的洪郁雯對於所有事物都持有開放及好奇的態度，喜歡提出疑問，與社會對話。2012 年獲得多倫多安大略藝術設計大學插畫系學士，2016年獲得瑞士日內瓦高等藝術設計學院美術系-當代藝術家實作碩士學位。洪郁雯的作品常以各種媒介探索並實驗不同的可能性，運用豐富的色彩，思考人造現實、消費文化和事物一體兩面的觀點，與人開啟對談，並從藝術中找尋身為人的使命與意義，為近期台灣新銳藝術家。
▲洪郁雯的作品常以各種媒介探索並實驗不同的可能性，運用豐富的色彩，思考人造現實。（圖／藝術家洪郁雯Julia
▲洪郁雯的作品常以各種媒介探索並實驗不同的可能性，運用豐富的色彩，思考人造現實。（圖／藝術家洪郁雯Julia Hung提供）
▲作品以冥想般的編織過程，藝術家在製作中，與自己對話，讓想法視覺化，如雲煙般纏繞在空間中。（圖／藝術家洪郁雯Julia
▲作品以冥想般的編織過程，藝術家在製作中，與自己對話，讓想法視覺化，如雲煙般纏繞在空間中。（圖／藝術家洪郁雯Julia Hung提供）
而此次個展結合藝術家祖母傳承下來的傳統手工技藝，以全新手法亮相，整個創作未經構圖，以彩漆銅線精細的編織出懸置雕塑。試圖透過作品在COVID-19疫情背景下，思考人的「自由意志」是否能改變已經被看到的未來。持續編織的迴圈像是沒有解答，卻又在細微變化手法下察覺到出路。不知是自由意志可以窺探出未來、還是其實是需要超越自由意志才能看出生命的本質？作品以冥想般的編織過程，藝術家在製作中，與自己對話，讓想法視覺化，如雲煙般纏繞在空間中。

「似識而非」JULIA HUNG 洪郁雯個展

​開幕酒會:

11月14日(六) 14:00 - 17:00

展場:

The Art Space by the Studio

台北市松山區八德路三段142號2樓

展期：11月14日 - 12月26日，週三及週日11:00-18:00 （其他時間請預約參觀Tiffany Huang ｜ tiffany.huang@thestudio-invite.com）
▲台灣新銳藝術家洪郁雯2020年個展「似識而非」，即將於台北The
▲台灣新銳藝術家洪郁雯2020年個展「似識而非」，即將於台北The Art Space by the Studio盛大展出。（圖／藝術家洪郁雯Julia Hung提供）
 
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