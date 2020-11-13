如夢似幻！新銳藝術家洪郁雯　個展「似識而非」台北登場

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1986年出生的洪郁雯對於所有事物都持有開放及好奇的態度，喜歡提出疑問，與社會對話。2012 年獲得多倫多安大略藝術設計大學插畫系學士，2016年獲得瑞士日內瓦高等藝術設計學院美術系-當代藝術家實作碩士學位。洪郁雯的作品常以各種媒介探索並實驗不同的可能性，運用豐富的色彩，思考人造現實、消費文化和事物一體兩面的觀點，與人開啟對談，並從藝術中找尋身為人的使命與意義，為近期台灣新銳藝術家。
而此次個展結合藝術家祖母傳承下來的傳統手工技藝，以全新手法亮相，整個創作未經構圖，以彩漆銅線精細的編織出懸置雕塑。試圖透過作品在COVID-19疫情背景下，思考人的「自由意志」是否能改變已經被看到的未來。持續編織的迴圈像是沒有解答，卻又在細微變化手法下察覺到出路。不知是自由意志可以窺探出未來、還是其實是需要超越自由意志才能看出生命的本質？作品以冥想般的編織過程，藝術家在製作中，與自己對話，讓想法視覺化，如雲煙般纏繞在空間中。
「似識而非」JULIA HUNG 洪郁雯個展
開幕酒會:
11月14日(六) 14:00 - 17:00
展場:
The Art Space by the Studio
台北市松山區八德路三段142號2樓
展期：11月14日 - 12月26日，週三及週日11:00-18:00 （其他時間請預約參觀Tiffany Huang ｜ tiffany.huang@thestudio-invite.com）