房市／建商布局士林北投　有望翻轉西區商用不動產軸線

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以士林商圈來說，區域內較少有純商辦空間，租金行情而言，以劍潭站旁東西向劍潭路以南、承德路四段區域，中古商辦租金行情約落於單月每坪1,550至1,850元區間；而劍潭路以北區域，新建的商辦，預計行情會落於2,000元上下；而廠辦的部分因容積與土地成本相對較低等因素，預計新建完工後，未來租金會落於1,400至1,700元區間。另外，北投士林科技園區目前興建建案包含中鼎集團第二總部大樓及華固創富中心，此區預期引入科技、生醫產業等相關事業體進駐使用，推估未來廠辦的租金行情將會落在1,100至1,500元區間。
總經理柯宏安表示，北市辦公供不應求，傳統市中心商圈新增供給仍主要仰賴都市更新及地上權案，供給量仍相當有限；隨著產業的轉型與擴張，在辦公需求無法滿足狀況下，企業勢必沿著捷運線，自傳統市中心商圈往非傳統市中心商圈延伸，以大眾運輸樞紐和車站為核心的TOD推動就會是重要的發展趨勢，除士林捷運站首座TOD案，規劃旅館、辦公、商場的複合式大樓，信義全球資產受台北捷運公司委託擔任捷運劍潭站TOD開發大樓先期規劃，未來也預計興建頂級辦公結合商場的複合式大樓。在企業總部搬遷需求旺盛下，士林北投的商用不動產將有望成大型企業搶進駐之地。