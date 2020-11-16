房市／意想不到！淡海輕軌房價漲最多出現新市鎮蛋白區
房市／意想不到！淡海輕軌房價漲最多出現新市鎮蛋白區
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-16 18:30:00
新北淡海輕軌第一期綠山線通車近兩年，根據實價登錄統計，綠山線11站中，位於末站的崁頂站，房價從通車前的一字頭，穩站二字頭，漲幅逾2成，專家分析，崁頂站周邊房價相對親民、且有影城、商場，未來性看好，房價穩漲。
根據信義房屋各站點周邊實價資料統計，淡海輕軌第一期綠山線各站點周邊房價，有2站漲幅超過1成，分別是紅樹林站11%與崁頂站18%，紅樹林站因是既有淡水信義線外，崁頂站最為偏遠，表現卻最亮眼，今年前3季房價平均每坪為21.89萬，與三年前平均每坪18.46萬相比，成長18%。崁頂站為淡海輕軌第一期綠山線末站，過去因地處偏遠、生活機能尚未到位，屬淡海新市鎮的蛋白區，也因周邊推案量大、餘屋多，價量難有起色。不過，淡海輕軌綠山線通車以來，影城商場等生活機能逐漸到位，買氣悄悄回升。
對此，信義房屋濱海捷運店店長李世堯表示，淡海新市鎮的蛋黃區落在輕軌新市一路站與淡水行政中心站周邊，有麥當勞、家樂福、全聯、銀行等，生活機能完備，但因單價已達水位、商圈已飽和，因此民眾會往周邊外圍找屋。
而崁頂站過去為淡海輕軌沿線相對便宜的一區，周邊除了有商場、影城，也多是商業用地，李世堯評估，看好未來發展性，也是民眾選擇於崁頂站周邊購屋的原因。 此外，李世堯分析，崁頂站周邊有大型社區共三期，戶數多達4500戶，成交價依樓層面向及有無裝潢落在20至28萬間，中大型個案帶動區域交易量與價格；周邊房價若是大兩房帶機械車位，大多一坪23、24萬，總價在600至700萬間。