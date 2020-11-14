聚餐邀大家吃拼盤！她結帳吐「1句」變臉 下秒男友臉綠
聚餐邀大家吃拼盤！她結帳吐「1句」變臉 下秒男友臉綠
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-14 21:25:49
情侶在一起時，難免會因為價值觀、生活習慣等，發生爭吵。近日，就有男網友抱怨，帶女友出門和朋友聚餐時，服務生忽然端來一大盤海陸拼盤，一開始以為是送錯，後來才知道是女友點給大家吃的，等到要結帳時，對方卻吵著飯錢一定要平分，讓他頓時超尷尬。
原PO在《靠北女友my girl》表示，有一次帶女友跟朋友出去吃飯，每個人都點一個套餐，但服務生卻突然上了一個要價1299元的海陸拼盤，正當大家疑惑是不是送錯，這時女友才說是她點的，「大家一起吃呀，當然大家一起吃了」。原PO指出，結果要結帳的時候，其他朋友都付完自己的套餐錢，女友卻吵著說「為啥其他人不付拼盤的錢」，而原PO也立馬出面說，自己全出也無所謂，大家開心就好，但女友還是繼續說，「大家都吃了還不付錢？」
原PO強調，她搞得場面尷尬，雖然朋友都再拿錢出來了，但又不是他們點的，這也讓原PO覺得，這樣強迫的感覺很差，後來跟女友吵架了，「她說替我著想，不讓我出這麼多，還讓我可以吃到這麼好吃的拼盤，現在完全不維護她，還認為她無理取鬧，請問我想法錯了嗎？我也說我請就好了」。許多網友也紛紛回應，「根本強迫性消費」、「如果要點，可以先問問吧」、「其實滿沒禮貌的」、「遇到這種，真的破壞氣氛」、「一個想吃要大家付錢的概念」、「誰點誰付錢很正常吧，裝什麼大方，還要人家幫忙付」、「傻眼欸，看你朋友還敢不敢跟你們吃飯」、「連1299元都能吵，建議分手」。（編輯：許智超）