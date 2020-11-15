影／北港媽祖盃馬拉松登場　萬人起跑探索雲林之美

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北港馬拉松競賽組別分別為42k全馬組、21k半馬組、10k挑戰組與5k休閒組四組，從北港牛墟停車場出發，最長路線經北港鎮、元長鄉、土庫鎮，選手可於競賽時欣賞沿途美景，用雙腳探索雲林人文特色，感受與媽祖同跑榮耀。
北港朝天宮董事長蔡咏锝表示，首先歡迎來自全國各地的選手來參加這個賽事，今年活動亮點有選手必經朝天宮前300公尺星光紅地毯；摸彩首獎純金媽祖與鎏金媽祖及九千個獎項的大型紅包抽獎牆，集結地方企業與北港店家的贊助獎品，要讓選手人人有獎，滿載而歸；而選手最期待的三太子撒喜糖活動，也將於賽道和舞台出現，為賽事趨吉避凶，讓選手有跑有保庇。選手經過廟前，也歡迎和媽祖打個招呼，讓媽祖婆看看，祝福大家都有好成績，跑出健康。
現場強力補給有元進莊蔥油雞與冰烤地瓜，老田庄楊桃汁和阿甘薯叔金磚餅，為幫助蕉農，家樂福企業也提供香蕉補給，而北港知名煎盤粿、肉燥粿、麵線糊更是每年不可或缺的北港小吃補給，地方企業皆響應本活動，希望能讓選手看的到在地食品企業，更吃的到道地雲林美食。
活動伴手禮除有弘陽食品素媽媽素肉條、愛之味Okina益身菌機能水、泰山十榖寶、玉山碾米廠平安米、阿甘薯叔地瓜一口脆零食包、朝天宮媽祖福袋，和每年必備北港日興堂大餅，以特色媽祖束口袋裝滿禮品，成為今年馬拉松最大特色伴手禮。