花2年拿「碩士學位」沒用？面試官曝1大關鍵要點：差超多

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花2年拿「碩士學位」沒用？面試官曝1大關鍵要點：差超多

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-15 16:47:02

▲PTT上有網友不解花2年「唸碩士」有什麼用，貼文一出，許多過來人紛紛留言，直呼「CP值超高」（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲PTT上有網友不解花2年「唸碩士」有什麼用，貼文一出，許多過來人直呼「CP值超高」（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

許多人在大學畢業前，就已經提前規劃自己的未來，無論是畢業後直接投入職場工作，又或者選擇繼續唸書，取得碩士學歷。不過，也有網友質疑，碩士只唸了2年能幹嘛，並直言「碩士學位是不是垃圾」，貼文一出，也有曾擔任面試官的網友表示，在「獨自處理問題的能力」方面，學士、碩士真的差很多。

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該名網友在PTT以「碩士是不是最沒用的學位」為題發文，表示高中三年是承接國中和大學的一段過程；大學四年是專業領域的學習；博士四到七年則是讓你成為一個獨當一面的研究者。「但是碩士呢？只唸了兩年能幹嘛」？

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友在PTT發文提問。（圖／翻攝自PTT）
原PO提到，一堆人只是用唸碩士的這段時間「洗學歷」，把大學沒學好的惡補起來，並沒有比大學生強多少，甚至一堆碩士生還比大學生更弱，多數人唸碩士只是因為「薪水」比較高而已，也讓不解「碩士學位是不是垃圾啊」？

貼文一出，許多人加入討論：「台灣碩士學位在貶值啊，所以才會讓人覺得碩士生沒多強」、「學位本身真的沒什麼用，但訓練過程受用終生」、「就台灣教育的問題啊」、「碩士就真的在騙而已，2年是能做什麼研究啦」、「台灣文組跟商的是沒多厲害」。

但也有不少過來人表示：「工作比較好、起薪比較高，有些主管職還要你有碩士學位，CP值超高好嗎」、「不唸找工作會吃虧，那這個學位怎麼會是垃圾，能對人生職涯有幫助就很值得唸了，還是你覺得唸碩士都要有什麼崇高的學術理想」、「有當過面試官就知道了，學士跟碩士的獨自處理問題的能力差很多…」、「碩士比較多機會參與研討會與其他學者或企業交流~這是大學生比較少接觸的一塊」、「你碩士碰過EDA Tool差很多」。（編輯：郭佩蓉）

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