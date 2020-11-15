年產33億顆雞蛋　彰化縣是全國最會「下蛋」的地方

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

年產33億顆雞蛋　彰化縣是全國最會「下蛋」的地方

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-11-15 19:00:00

彰化優鮮蛋品
▲大城鄉農會舉辦雞蛋評鑑競賽和行銷推廣活動，並選出「三蛋王」，增加蛋農技術交流，擦亮「彰化優鮮」品牌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）
彰化縣年產33億顆雞蛋，是全國最會「下蛋」的地方，彰化縣政府輔導大城鄉農會舉辦全國第一場「彰化優鮮」蛋品評鑑和行銷活動，今（15）日吸引大夥來吃雞蛋，彰化縣長王惠美說，每兩顆蛋就有一顆來自彰化，呼籲鄉親朋友多多選購彰化在地優鮮蛋品，也為自己及家人健康加分。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲大城鄉農會舉辦雞蛋評鑑競賽和行銷推廣活動，並選出「三蛋王」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）
▲大城鄉農會舉辦雞蛋評鑑競賽和行銷推廣活動，並選出「三蛋王」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）
大城鄉農會舉辦雞蛋評鑑競賽和行銷推廣活動，並選出「三蛋王」，彩色蛋冠軍－水盞飼養場顏水盞、白蛋冠軍－益備牧場詹金龍、鴨蛋冠軍－董氏牧場陳貞文，這次評鑑分為三大類，彩色蛋、白蛋及鴨蛋，藉由蛋品評鑑機制，增加蛋農技術交流，擦亮「彰化優鮮」品牌；得獎蛋品後續將與電子商務平台合作行銷，讓消費者上網就可以買到經過鑑定認證的彰化優鮮蛋品。
彰化縣目前蛋雞場約804場、飼養約1828萬隻，蛋鴨場約81場、飼養約65萬隻，每年可生產供應雞蛋33億8247萬顆及鴨蛋1億3393萬顆，幾乎全國每2顆蛋品就有1顆來自彰化，其中芳苑、竹塘、二林、大城四鄉鎮所生產的蛋量占全台三分之一，是全國蛋品重要產地。

▲蛋品是易攝取且物美價廉的蛋白質來源。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）
▲蛋品是易攝取且物美價廉的蛋白質來源。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）
王惠美說，蛋是不分貧富的最好營養來源，雞蛋及鴨蛋皆富含有蛋白質、脂肪、卵黃素、卵磷脂、維生素A、B群等營養素，含有人體所需要的全部營養物質，故被稱之為「理想的營養庫」，是易攝取且物美價廉的蛋白質來源。
▲全國每2顆蛋品就有1顆來自彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）
▲全國每2顆蛋品就有1顆來自彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）
大城鄉農會理事長莊登讚表示，近年隨著食安意識抬頭，大城鄉農會為讓消費者了解如何購買一顆安全健康的蛋，舉辦彰化優鮮蛋品評鑑競賽，邀請產、官、學界等專家學者，為蛋品量身訂做出評鑑標準，選出最優良的蛋品，也藉此增加蛋農們技術交流的機會，再次擦亮「彰化優鮮」蛋品的品牌。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

繼續作答
修憲廢考監懂多少？

修憲廢考監懂多少？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀