年產33億顆雞蛋　彰化縣是全國最會「下蛋」的地方

我是廣告 請繼續往下閱讀
大城鄉農會舉辦雞蛋評鑑競賽和行銷推廣活動，並選出「三蛋王」，彩色蛋冠軍－水盞飼養場顏水盞、白蛋冠軍－益備牧場詹金龍、鴨蛋冠軍－董氏牧場陳貞文，這次評鑑分為三大類，彩色蛋、白蛋及鴨蛋，藉由蛋品評鑑機制，增加蛋農技術交流，擦亮「彰化優鮮」品牌；得獎蛋品後續將與電子商務平台合作行銷，讓消費者上網就可以買到經過鑑定認證的彰化優鮮蛋品。
彰化縣目前蛋雞場約804場、飼養約1828萬隻，蛋鴨場約81場、飼養約65萬隻，每年可生產供應雞蛋33億8247萬顆及鴨蛋1億3393萬顆，幾乎全國每2顆蛋品就有1顆來自彰化，其中芳苑、竹塘、二林、大城四鄉鎮所生產的蛋量占全台三分之一，是全國蛋品重要產地。
王惠美說，蛋是不分貧富的最好營養來源，雞蛋及鴨蛋皆富含有蛋白質、脂肪、卵黃素、卵磷脂、維生素A、B群等營養素，含有人體所需要的全部營養物質，故被稱之為「理想的營養庫」，是易攝取且物美價廉的蛋白質來源。
大城鄉農會理事長莊登讚表示，近年隨著食安意識抬頭，大城鄉農會為讓消費者了解如何購買一顆安全健康的蛋，舉辦彰化優鮮蛋品評鑑競賽，邀請產、官、學界等專家學者，為蛋品量身訂做出評鑑標準，選出最優良的蛋品，也藉此增加蛋農們技術交流的機會，再次擦亮「彰化優鮮」蛋品的品牌。