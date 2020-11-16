男子控訴「貓想陰我一輩子」　網友一看全笑翻了！

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王先生受訪時表示，自家的主子們很愛亂咬東西，不只保險套，像是傳輸線、桌子、冰箱電線、鍵盤滑鼠線等等都無一倖免，平均每個月要換10條傳輸線，桌子皮有時也被咬起來，簡直就是養了一群鱷魚一樣。這天他無意間發現收在筆電下面的保險套被翻出來，由於王先生是自己一人住，而且保險套上有明顯的「齒痕」還咬破幾個洞，而當王先生拿起「被害者遺體時」，一旁還有三隻貓母子湊過來看，讓他不禁抱怨：「被牠們咬破了，好險我即時發現」。
雖然差一點「鬧出人命」，但是王先生笑說這8隻「嫌疑犯」都是自己的心頭寶也都有各自的故事，像是湊過來看保險套的貓咪母子「媽媽」、「胖虎」與「妹妹」原本住在某戶人家的一樓，媽媽過著有一餐沒一餐的放養生活，懷孕後生下胖虎、妹妹與另一隻「鼻屎吉」，加上該戶人家的姊姊懷孕，除了鼻屎吉送給網友以外，王先生先撈回妹妹，後來胖虎被丟到公園，王先生趕緊找回後就直接收編，最後才帶回媽媽。另外還有一個月大時腳被卡在水溝蓋上的「腳腳」、前妻留下來的老貓「冬冬」、同事撿到的小胖貓「胖子」、走失卻意外親人的「阿比」以及另一隻母貓「襪襪」，每天的生活都多采多姿、一點也不無聊！
王先生「差點被貓陰一輩子」的照片分享在貓咪社團後，短短一星期時間就吸引超過1.5萬名網友噴笑按讚，大家紛紛留言：「貓咪助攻」、「貓：人家想要小貓奴」、「就跟你說養貓要結紮了吧……包括主人自己（？）」、「阿嬤說想抱孫告訴了貓，請牠幫忙不然不給罐罐」、「肯定是阿嬤派來的間諜貓咪」、「好陰的喵哈哈哈」、「自己未來小鏟屎官自己找的概念」、「台灣少子化靠毛孩拯救了」。（編輯：陳珮瑜）