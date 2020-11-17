女進校園押私人證件！一出來被警衛嚇壞 全場發抖喊有鬼
女進校園押私人證件！一出來被警衛嚇壞 全場發抖喊有鬼
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 10:38:11
為了維護校園安全問題，有些學校都會要求訪客押證件在警衛室，以便確認身分，不過，就有網友押了證件準備離開學校時，警衛竟然給她別人的證件，讓她相當傻眼，貼文一出，許多網友建議「證件要重辦」，要小心被拿去借錢或盜用。
原PO在《爆怨2公社》表示，她昨天進校園有押證件在警衛室，但準備離開學校時，警衛竟然把她的證件拿給別人，還要硬塞另一個女生的證件過來，她告訴警衛名字之後，他卻又拿出一個男生的健保卡，這也讓原PO相當傻眼。原PO指出，警衛有解釋，對方有確認是她的證件才拿走的，但還是調監視器並打電話請她送還，沒想到對方卻說今天沒辦法還，這讓原PO感到愈來愈不安，並將事發上網路抱怨，熱心的網友看到也提醒她「要小心被拿去借錢還是盜用」。
經過網友提點後，原PO也趕緊到警察局詢問該怎麼辦，最後在晚上拿回來，但警察先生也建議，還是要去辦遺失，然後註記遺失的時間，「畢竟證件離開我身邊有5個小時，再加上如果我沒報警的話，可能會更久」，後來警察走了之後，守衛還笑著說「你有報警啊」。許多網友也紛紛回應，「證件上有照片的，警衛該看眼科了，他也很有問題」、「這守衛也太不負責任了吧？萬一有事，他是罪魁禍首」、「拿錯證件還沒發現，警衛跟拿錯的人是不是有問題」、「為什麼要塞別人證件給你，警衛行為超級詭異 」、「證件重辦吧，拿回來我也不敢用了」、「感覺有鬼，這警衛行為很詭異欸」。（編輯：許智超）