派遣多正職1萬！他一算「月薪慘輸時薪」 眾揭3優勢打臉
派遣多正職1萬！他一算「月薪慘輸時薪」 眾揭3優勢打臉
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 13:43:55
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的。不過，就有網友指出，自己經過計算，發現若是常常加班，派遣薪水似乎還比正職高，一年下來甚至差了十萬多元，這就讓原PO好奇發問「領月薪不如領時薪？」而在網路上掀起一陣討論。
原PO於PTT八卦板上發文，表示友人曾透露所任職的公司正職員工月薪僅有25K，但派遣員工則是領時薪，若常加班的話，賺取的加班費用十分驚人。而正職一小時加班費139元，派遣則是210元，友人試算指出，以正職來說，若加班上好上滿，加上所有的福利、年終、旅遊等，一個月還是慘輸派遣一萬多元，一年下來就差了10幾萬。面對兩者差異，原PO就好奇發問，「有沒有做月薪不如做時薪的八卦？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛哀嘆「正職還會有責任制的問題，每天延個一個小時下班不得報加班」、「老闆都覺得讓你當正職是福利欸」、「都是基層，比什麼」、「沒錯啊」。不過就有人抱持不同看法，認為正職仍有「升遷、資遣費、月薪制週休二日仍算薪資」等優勢，「月薪你週休二日還有給錢，時薪休假沒錢」、「正職有升遷機會，派遣永遠是派遣」、「正職唯一好處大概就不想要你的時候要資遣，派遣就等合約到就好」、「升遷都不用考慮？」（編輯：陳雅雲）