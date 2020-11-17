去男友家吃飯「沒洗碗」被嫌不成熟 兩派人戰翻：應該的
去男友家吃飯「沒洗碗」被嫌不成熟 兩派人戰翻：應該的
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 15:47:57
隨著時代演變，一些傳統的家庭分工觀念逐漸改變，女性不再被認為應該負責所有家事，男性也得適時分擔。不過這是在兩人共組家庭之後，若是還在交往期間，女生去男友家吃飯，是否需要幫忙洗碗呢？有網友透露自己朋友去男友家吃飯後只洗自己跟男友的碗，結果被嫌不成熟，讓她很是不平。文章一出，引發兩派看法論戰。
有網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，透露自己的女性友人第一次去男友家吃飯，有帶伴手禮、飯後也洗了自己和男友的碗，但還是被男友媽媽嫌棄，覺得沒洗全部的碗「很不成熟」。原PO認為去男友家本來就不用洗碗，並質疑「客人為什麼還要洗碗？男友帶男生朋友去家裡吃飯，怎麼不會要他朋友洗碗？就因為是女朋友所以應該要洗嗎？」
文章掀起熱議，不少網友支持原PO「不用洗碗」的看法，紛紛留言贊同說，「一堆媽寶男，為什麼跟你交往還要討好你媽」、「男友不會洗嗎？徵傭人嗎」、「還沒結婚就做牛做馬，還怕婚後沒得洗嗎？」、「有些事情不能做，做了一次以後就都是你做」、「到底是什麼主人家會要客人吃完飯去洗碗啊？」、「媽寶男可以分了」。但也有許多網友認為，「到別人家做客，無論是不是男女朋友關係，吃完飯幫忙收食是基本禮貌」、「長輩為你準備飯菜，吃完後你幫忙洗碗。一來可以增加彼此的感情，可以加分；二來可以打下好印象的基礎，何樂而不為呢？」、「將心比心想像一下，妳哪天帶男友回家，他若也很殷勤對待妳爸媽，妳是不是也會很開心？妳爸媽滿意、妳也開心不是嗎？」、「要就一次洗，不然就都不要洗。只洗兩人份，是想表示不把男方父母看在眼裡嗎」。（編輯：倪浩軒）