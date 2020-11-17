奴才睡覺被「虎斑圍巾」纏繞　他嘆：略帶屎味有點難熬！

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奴才睡覺被「虎斑圍巾」纏繞　他嘆：略帶屎味有點難熬！

文/寵毛網

calendar_today2020-11-17 21:00:00

奴才睡覺被「虎斑圍巾」纏繞　他嘆：略帶屎味有點難熬！
▲補教老師劉炘日前午睡時被三隻虎斑貓圍繞（圖／網友劉炘授權提供）
所謂「養貓之後，你的家都不是你的家，你的床也不是你的床！」網友劉炘日前忍不住在貓咪社團抱怨，原來他想好好睡午覺卻被一群虎斑貓團團包圍頭部，其中一隻還將屁屁對準他的臉，讓他大嘆：「略帶屎味有點難熬！」。
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▲劉炘老師家中養了15隻貓咪，平時都會佔據他的床（圖／網友劉炘授權提供）
▲劉炘老師家中養了15隻貓咪，平時都會佔據他的床（圖／網友劉炘授權提供）
劉先生除了是一名補習班名師，更是一位不折不扣的愛貓鏟屎官，家中飼養15隻貓咪全都是中途或救援來的，但是貓口不小心越積越多，每次他一沾床貓咪都會立刻跑來「饋燒」並占滿整張床「陪伴」，有的甚至還會搶奪把拔的胸口寶座，但由於家中每一位主子都是「多肉生物」體重並不輕，因此當牠們趴在身上取暖時，真的是「沉重的負擔」。
不過日前劉老師在家睡午覺時，貓主子「豬哥」、「利利」與「貞貞」立刻圍在他的頭邊變成「虎斑圍巾」，其中利利坐在胸口並將屁屁對準他的臉，讓他忍不住寫下：「我只是想睡個午覺，沒想到被高溫擁抱，略帶屎味有點難熬，別誤會真的在炫耀」而他也笑說這三隻虎斑貓是最黏人、最恃寵而驕還會很有「默契」地一起欺負老貓，一點都不管他人感受，根本就是惡霸來著！
▲日前他午睡時，三隻虎斑貓（由左到右）「豬哥」、「利利」與「貞貞」立刻湊上前包圍他的頭，其中利利還將屁屁對準老師的臉（圖／網友劉炘授權提供）
▲日前他午睡時，三隻虎斑貓（由左到右）「豬哥」、「利利」與「貞貞」立刻湊上前包圍他的頭，其中利利還將屁屁對準老師的臉（圖／網友劉炘授權提供）
▲讓劉老師不禁大嘆想好好睡個覺真的很難，不僅「略帶屎味有點難熬」，還會不時被「打臉」（圖／網友劉炘授權提供）
▲讓劉老師不禁大嘆想好好睡個覺真的很難，不僅「略帶屎味有點難熬」，還會不時被「打臉」（圖／網友劉炘授權提供）
▲豬哥（左）與貞貞（前）：幫奴才保溫不好嗎？（圖／網友劉炘授權提供）
▲豬哥（左）與貞貞（前）：幫奴才保溫不好嗎？（圖／網友劉炘授權提供）
▲利利：朕可是信任你才把屁屁給你聞，懂不懂朕的用心啊（瞪）？（圖／網友劉炘授權提供）
▲利利：朕可是信任你才把屁屁給你聞，懂不懂朕的用心啊（瞪）？（圖／網友劉炘授權提供）
劉老師的貼文在短短幾天內就吸引超過1.6萬人次按讚分享，不少網友笑噴表示：「屁股對著你是愛意最高點表現」、「天然的暖暖包，都不用蓋被子了」、「很貼心耶，怕你冷又怕你落枕，夾這樣都不用動」、「三味一體的美好時光」、「我ok你先吸」、「左青龍，右白虎，正面一個大屁股」、「我隔著螢幕都聞得到屎味……」、「羨慕，高調放閃」。（編輯：陳珮瑜）
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