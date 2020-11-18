房市／環球插旗 COSTCO將開幕 北屯利多頻傳
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 08:00:00
北屯堪稱近期台中市利多議題最多的區域，除捷運、COSTCO外，市府經發局也公布原「錦村市場」舊址BOT案，由環球購物中心獲選最優申請人，雙方預計明年中簽約，將是中台灣首間環球購物中心。由於鄰近的洲際棒球場未來也會由漢神百貨打造洲際娛樂城，在地房仲認為，就業人口勢必帶動居住需求，利多聚集也激勵自住、置產客買進，雙雙促使區域房市不斷升溫。
「市31」錦村市場位處11期重劃區內，崇德路三段與崇德十八路口，也近14期重劃區、台中洲際棒球場、台中巨蛋預定地，同時周邊也擁有人口稠密的仁美及崇德生活圈。中市府指出，該BOT案確定由環球購物中心獲選最優申請人，預計投資10億元，打造地上4層、地下2層，結合商場與市場的購物中心，預計興建期3年，開幕後可創造200個就業機會；也將是繼北部、南部後，中台灣首家環球購物中心。北屯議題多！信義房屋民俗公園店專員周揚珉列舉，包括16日甫開始試營運的捷運綠線、20日將開幕的COSTCO北台中店等，另外，11期重劃區可分為北11期與南11期，北側靠近洲際棒球場，除有漢神百貨將打造洲際娛樂城，現也確定會有環球購物中心進駐，至於南側上景興市場，未來也預計推出BOT案，引進百貨商場。
周揚珉表示，未來北屯將有漢神、環球兩大百貨商場，各項建設也都在進行中，開幕後，勢必帶動就業人口在當地的居住需求；此外，無論置產或自住客對北屯的未來發展抱持高度期待，紛紛湧入買房。需求量增加，已明顯帶動北屯房價走揚，但由於還在發展中，預估交易價量仍有成長空間。周揚珉觀察，北屯範圍大，但整體來說「市場寵兒」以總價500至1000萬電梯3房為主；不過，隨著房價水漲船高，目前重劃區內較新的電梯3房總價1500萬以上，使2房產品也開始搶手，以11期來說，新成屋2房含車位，甚至開價破千萬，可見市場熱度。