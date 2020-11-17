等紅燈驚見「粉色團狀物」！他騎近一看嚇傻：出事了阿伯
等紅燈驚見「粉色團狀物」！他騎近一看嚇傻：出事了阿伯
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 18:30:36
在台灣機車是最常見的交通工具之一，雖然很方便，但騎乘機車時還是小心不要掉東西，以免影響後方車輛。近日，就有網友分享，在等紅燈時看到地上有一團粉紅色物品，仔細一看竟然是「假牙」，讓他不禁驚呼「怎麼沒感覺」，貼文也引起熱議。
原PO在《新·路上觀察學院》貼出照片，可以看到照片中，有輛機車停在路口的停等區內，而後方的地上卻有一個粉紅色的團狀物，他騎過去仔細一看，竟然是一副假牙，而假牙戴在口中，掉落怎麼會沒感覺，這也讓他不禁喊「出事了，阿伯」。許多網友也紛紛回應，「假牙軟糖嗎」、「野生假牙出現了」、「趕快拿去警察局，沒人認領的話，6個月後你就有一副假牙了」、「假牙很貴欸」、「吃飯的傢伙掉了」、「我比較好奇是怎麼掉不會發現的」、「怎麼沒感覺呢」。原PO也在底下搞笑回覆，搞不好阿伯是「笑掉大牙」、「阿伯只是想告訴你，剛剛有件事情笑掉他大牙」，還有人套用廣告詞說「阿公，你怎麼沒感覺」，也有網友狐疑的問「怎知是阿伯的假牙，搞不好是阿嬤的」。（編輯：許智超）