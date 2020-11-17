馬酸太陽花誤國 林飛帆嗆：對中國卑躬屈膝的時代已結束
馬酸太陽花誤國 林飛帆嗆：對中國卑躬屈膝的時代已結束
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-17 18:34:29
台灣遭RCEP（區域全面經濟夥伴協定）排出在外，前總統馬英九將原因歸咎於太陽花學運，更說是「太陽花誤國」。對此，過去身為太陽花學運領袖之一的民進黨副秘書長林飛帆則在臉書發文回擊，強調太陽花學運阻止當時馬政府過度依賴單一市場，更說「對中國卑躬屈膝的時代已經結束了」但馬英九仍在「緬懷過去」。
林飛帆在臉書發文開頭就酸：「318太陽花運動大概是馬英九前總統心中永遠的創傷。」林飛帆認為，太陽花學運阻止兩岸關係向「一個中國」急速傾斜，也阻止了台灣經濟向單一市場過度依賴，更抵擋了馬英九與習近平的兩岸統一進程。台灣在馬政府過度將雞蛋放在同一個籃子的錯誤中，重新站穩腳步，因此在美中經貿對抗下，不致受創太深；而在產業供應鏈重組上，也把握與包括美國在內更多國家的合作機會；更在疫情之下，保有台灣經濟成長的空間，不受中國經濟衰退過度的拖累。林飛帆表示，6年過去了，也許馬英九仍然無法忘懷6年前的挫敗，但他希望馬英九能夠走出這個挫敗感，看看這些年，台灣人一起在全世界創造的成績。在馬英九緬懷過去透過屈從中國換取恩庇的同時，台灣是少數在疫情下經濟維持正增長的國家，台灣產品在東南亞的進口佔有率也逐漸提升，加上這週台灣就要與美國展開「台美經濟繁榮夥伴對話」這也是台灣的重要機會。林飛帆接著說：「6年了，我們並沒有沈浸在2014年，而是持續壯大台灣，尋找突破的機會。當然，面對未來的挑戰，我們也應該如此，不能自滿於現況。馬前總統可以選擇不去看這些台灣社會的脈動，也可以繼續對太陽花咬牙切齒，但請記得，對中國卑躬屈膝的時代已經結束了。台灣人早已經往前走了。」