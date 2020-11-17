F-16起飛兩分鐘失聯！嚴德發18日前往花蓮親督搜救
F-16起飛兩分鐘失聯！嚴德發18日前往花蓮親督搜救
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-17 22:51:37｜update2020-11-17 22:52:47
空軍花蓮基地一架 F-16A型單座戰機（機號6672），今（17）日晚間1805時由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性訓練任務，1807時於機場東北面9浬光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。國防部長嚴德發明（18）日將前往花蓮親自督導搜救，盼能帶來好消息。
立法院外交及國防委員會明日排定審議110年度國防部預算案，高達860多個項項目待審，在晚間得知F-16戰機失聯後，嚴德發已向立法院請假，將搭機前往花蓮親督搜救，並了解空軍機隊運作情況。預算審查由空軍出身的軍政副部長張哲平代表出席。總統蔡英文與行政院長蘇貞昌得知F-16戰機失聯後，都指示相關單位配合國防部全力搜救。空軍司令熊厚基曾在花蓮基地擔任聯隊長，在得知戰機失聯後，已趕往花蓮了解狀況。空軍成立的應變中心由空軍副司令范大維中將坐鎮。國搜中心晚間表示，累計至晚間10點出動搜救兵力，包括國防部搜救機4架次、海軍艦2艘次及海巡署艦艇9艘次。