F-16花蓮失聯！蔡英文臉書鼓勵國軍　全台集氣：平安歸來

國防部今（17）日晚間通報，花蓮基地1架F-16戰機（機號6672）於花蓮外海處失聯，空軍證實機上飛官為第26作戰隊隊長蔣正志上校，空軍已成立應變中心，展開搜救行動，並在晚間召開記者會說明相關事件經過、狀況細節與搜救計劃，對此總統蔡英文也在臉書公開發表聲明，向國人說明現況，也向國軍弟兄喊話「要打起精神、堅守崗位」。

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總統蔡英文於今晚在臉書上發表F-16戰機在花蓮失聯的聲明，文內提到「今天傍晚，空軍一架F-16戰機在花蓮外海失蹤，我第一時間接獲通報後，要求國防部務必全力搜救駕駛蔣正志上校」，同時表示空軍已經成立應變中心，連同海巡和空勤總隊在內，協力展開救援當中。

此外，蔡英文也指出夜間搜救任務相當艱難，救難同時也盼望國軍各單位「依然要打起精神、堅守崗位」。許多網友也在該篇文章下方留言替蔣正志上校集氣，「希望一切平安歸來」、「祈禱上校平安無事，搜救的弟兄們也平安完成任務」、「祝勤務人員安全履行職責！」、「最近空軍夥伴真的很辛苦，我們只能集氣祈禱，做國軍最好的精神支撐」。

▲總統蔡英文今（17）晚也在臉書針對F-16花蓮失聯一事發表說明。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

目前，參謀總長黃曙光已火速進入衡山指揮所，監控搜救狀況，緊急調度海、空軍協助救援；空軍司令熊厚基上將也趕往花蓮了解情況。花蓮空軍聯隊長謝日升則強調，目前最重要的事情就是把蔣上校「活生生」地帶回來、平平安安地帶回基地。（編輯：楊智傑）