F-16失事機械因素可能性高？空軍：專家論述與事實不符
F-16失事機械因素可能性高？空軍：專家論述與事實不符
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-18 09:09:17
空軍花蓮基地一架 F-16A型單座戰機（機號6672），昨（17）日晚間1805時由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性訓練任務，1807時於機場東北面9浬光點消失，空軍立即成立應變中心搜救中。針對媒體報導「F-16戰機失事研判機械因素可能性很高、地勤勤務過重」等情事，空軍司令部今(18)日嚴正駁斥，媒體引用所謂專家的論述與事實不符，強調率爾臆測飛安發生原因，除踐踏專業，並已造成軍心士氣的影響及飛官家屬傷害。
空軍司令部強調，本案是例行性訓練任務，相關機務工作均正常執行，有關失事原因還待專案小組進一步蒐整調查，目前以全力搜救協尋失事人員為重點，期望全體國人一同為飛行官蔣上校集氣，並籲請各界勿妄自臆測，擾亂現有搜救的步調。立法院外交及國防委員會今日排定審議110年度國防部預算案，高達860多個項項目待審，在昨晚得知F-16戰機失聯後，嚴德發已向立法院請假，今早8點搭機前往花蓮親督搜救，並了解空軍機隊運作情況。預算審查由空軍出身的軍政副部長張哲平代表出席。國搜中心表示，截至18日07:00累計出動兵力包括國防部搜救機8架次、海軍艦4艘次及海巡署艦艇9艘次(1艦8艇)。截至18日上午7點海空搜尋均無發現。