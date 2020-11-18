F-16失聯　蔡英文：全面停飛、徹查事故原因

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F-16失聯　蔡英文：全面停飛、徹查事故原因

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-11-18 10:36:53｜update2020-11-18 10:48:07

蔡英文
▲國軍一架F-16戰機在17日夜航訓練中失聯，目前正在全力搜救該架F-16駕駛、上校蔣正志，蔡英文總統18日也表示不會放棄任何搜救機會。（圖／記者劉育辰攝）
由上校蔣正志所駕駛的F-16戰機在昨日晚間自花蓮夜航訓練起飛後失聯，目前海空仍在持續搜救當中。總統蔡英文今（18）天表示，全力救援是最優先任務、不會放棄任何搜救機會；此外，空軍已將F-16全面停飛進行檢查，她也要求徹查事故原因，該負責就負責、該檢討就檢討。
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蔡英文今日上午表示，昨天傍晚一架空軍F-16戰機在執行訓練任務時，在花蓮外海失蹤，空軍第一時間就成立因應中心，國防部、海巡署、空勤總隊都徹夜不休、全力搜救，但是尚未尋獲飛官蔣正志，所有單位都持續搜救中。
蔡英文說，蔣正志是國軍好長官、好弟兄，是非常重要的人才，她已要求所有單位不放棄任何機會，全力救援是現在最優先任務；此外，空軍已經將F-16戰機全面停飛進行檢查，必須徹查事故原因，該負責就負責、該檢討就檢討。
蔡英文也要求國防部，國防戰備不能有任何絲毫鬆懈，確保國家安全無虞；同時拜託所有國人給國軍最大支持、最大力量，希望國軍此刻更要挺起胸膛、堅守崗位，國軍是守護國土、守護國家最重要的英勇戰士，全體國人都是國軍最強後盾，會一起加油努力。
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