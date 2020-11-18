女友懷孕！友人坦白求道歉　網曝「關鍵」打臉：另有其人

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原PO也告訴女友，把小孩生下來，自己會好好照顧女友跟孩子的，他也強調「每次的產檢我都一定會到，因為我說好要照顧你們了」，但後來這件事被朋友知道後，卻一口咬定「小孩不是原PO的」，可能是朋友自己的。
朋友解釋，那天去喝酒時，因為他喝太多酒喝到不太舒服，所以原PO女友主動說要送他回家，當時原PO已經喝醉睡死在包廂，所以完全不知道這件事，等他們到家後，女友甚至主動開始脫衣服，而朋友當下已經喝醉了，也沒多想就直接發生關係。
這也讓原PO非常驚訝，「隔天中午起床時，女友就躺在我旁邊，所以我也沒多想，但沒想到我女友竟然跑到我兄弟家，我真的不敢相信我女友會做這種事」，而犯錯的朋友也不停乞求原PO原諒，「不希望你當了冤大頭，所以才會坦白，就算斷絕關係也沒關係，因為不希望你被蒙在鼓裡，還要幫別人養小孩」。原PO對此也相當煩惱，「我真的很愛我女友，大家覺得直接跟她攤牌，請她把小孩拿掉，或是假裝不知道，當作一切都沒發生過？」
網友們看完卻認為，孩子的爸應該不是原PO，也不是原PO的朋友，因為發生性關係，至少都要半個月至一個月才能驗到，「我覺得小孩不是你們兩個的」、「沒有這麼快就可以知道自己懷孕吧」、「另有其人，兩個都不是老爸」、「喝醉了真的還可以硬嗎？別傻兩位」、「這是什麼神一般的劇情」、「愛是一道光，綠的你發慌」。
事實上，根據滿意婦產科診所吳柏瑜醫師表示，考慮到卵子及精子最大可能存活的壽命：3（卵子）+6（精子）=9天，再加上受精後可以驗出來的天數9天，一共是18天，所以估算驗孕時間，是在最後一次性行為後的第18天驗孕，才能知道自己是否懷孕。（編輯：許智超）