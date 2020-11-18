失聯F-16所屬女巫中隊專長反艦！空軍退將：任務不輕鬆

空軍花蓮基地一架 F-16A型單座戰機（機號6672），昨（17）日晚間6點05分由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性訓練任務，不料，起飛後2分鐘於機場東北面9浬處失聯，空軍立即成立應變中心搜救中。蔣正志所屬的26作戰隊為空軍第一個發射魚叉反艦飛彈的作戰單位，專長反艦作戰，任務相當繁重。

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1990年代空軍引進F-16與幻象2000戰機，搭配國產的IDF經國號戰機夠成國軍制空戰力，但是空軍採購幻象2000戰機時，並未採購法製飛魚反艦飛彈，經國號戰機也無法掛載國產的雄風系列反艦飛彈，因此能夠掛載AGM-84魚叉反艦飛彈的F-16戰機就必須同時肩負制空、制海、對地攻擊等多重任務。

空軍採購150架F-16A/B型戰機部署於花蓮與嘉義基地。蔣正志所屬的26作戰隊隊徽為坐著掃把的巫婆，所以又稱為「女巫中隊」，除了攔截東部空域不明幾外，還肩負打擊海上敵艦任務。現任空軍總司令熊厚基曾是26作戰隊長，曾創下全軍發射魚叉飛彈擊沉靶艦紀錄。