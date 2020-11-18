失聯F-16所屬女巫中隊專長反艦！空軍退將：任務不輕鬆
失聯F-16所屬女巫中隊專長反艦！空軍退將：任務不輕鬆
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-18 14:20:17
空軍花蓮基地一架 F-16A型單座戰機（機號6672），昨（17）日晚間6點05分由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性訓練任務，不料，起飛後2分鐘於機場東北面9浬處失聯，空軍立即成立應變中心搜救中。蔣正志所屬的26作戰隊為空軍第一個發射魚叉反艦飛彈的作戰單位，專長反艦作戰，任務相當繁重。
1990年代空軍引進F-16與幻象2000戰機，搭配國產的IDF經國號戰機夠成國軍制空戰力，但是空軍採購幻象2000戰機時，並未採購法製飛魚反艦飛彈，經國號戰機也無法掛載國產的雄風系列反艦飛彈，因此能夠掛載AGM-84魚叉反艦飛彈的F-16戰機就必須同時肩負制空、制海、對地攻擊等多重任務。空軍採購150架F-16A/B型戰機部署於花蓮與嘉義基地。蔣正志所屬的26作戰隊隊徽為坐著掃把的巫婆，所以又稱為「女巫中隊」，除了攔截東部空域不明幾外，還肩負打擊海上敵艦任務。現任空軍總司令熊厚基曾是26作戰隊長，曾創下全軍發射魚叉飛彈擊沉靶艦紀錄。
前空軍副司令張延廷表示，空軍中隊中分為作戰隊、警戒隊、訓練隊，作戰隊必須擔任日間警戒，出空防任務攔截不明機；警戒隊必須日夜間警戒，飛官必須輪流在警戒室待命，壓力負荷也很高；訓練隊從事飛行訓練，包括帶資淺飛行員訓練、兩機領隊進等為4機領隊訓練、前座教官晉升後座教官，日夜間放單飛訓練等，作戰飛行部隊各種任務都不輕鬆。
傳聞26作戰隊近期在接飛官換訓任務，壓力繁重，張延廷表示，花蓮現在天氣比較好，所以訓練任務會比較多，有這種壓力是很正常的。