男衝面試嚇壞！內行一看公司「2要求」：轉身快閃就對了
男衝面試嚇壞！內行一看公司「2要求」：轉身快閃就對了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 13:58:10
不少人剛出社會時，找工作都會抱持一個「先求有再求好」的心態，因此只要認為自己能駕馭的工作，都會投履歷嘗試，盼能夠獲得一個面試的機會，但面試地雷很多，民眾也要多加小心。近日，就有網友分享自己被通知去面試後，一進場，公司提出的要求直接讓他傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「大家找工作真的要小心，之前去參加面試的時候，一到場公司要求要聽課，最扯的是還要收取400元的費用，後來雖然繳錢了，但越想越不對勁，於是提早離開，並要求該公司退款一半」。沒想到還沒開口要退款，該公司窗口先行訊息表示「你們聽到一半有什麼想法嗎？」隨後原PO詢問「我們只聽一半可不可以退回一半的錢，面試前沒有說會收錢」；公司窗口竟回應「你是自己拿錢出來繳和簽到的，還是有人逼你的呢？如果缺了這400塊會影響你的生計的話也可以跟我說」最後在原PO堅持下，拿回一半的錢，但卻仍被酸「我們7年以來還是第一次遇到」。貼文一出，網友紛紛回應「笑了，直銷手法」、「先收錢的工作絕對有問題」、「強迫推銷你啊，一開始就要通知要收錢」、「直銷無誤，現在很多都這招，大家真的要小心」、「下次去遇到要先繳費的，直接轉頭快閃就對了」、「反正要先繳錢的都有問題，這次就當作經驗吧！」、「除了投資！絕對沒有先付錢才能做的工作，給新鮮人一個警戒」。（編輯：張嘉哲）