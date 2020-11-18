F-16夜訓失聯！空軍前副司令：排除天候因素、人為因素低

空軍花蓮基地一架 F-16A型單座戰機（機號6672），昨（17）日晚間由飛行官蔣正志上校駕機執行例行性訓練任務，起飛2分鐘後於機場東北面9浬雷達光點離奇消失，空軍立即成立應變中心搜救。前空軍副司令張延廷認為，戰機失聯應可以排除天候因素，飛行員人為因素低。

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傳出蔣正志昨日上午有開會，晚間再出夜間訓練任務，外界質疑任務是否會太繁重？張延廷表示，蔣正志是26作戰隊的隊長，當然會有些行政會報、飛安會報，很多會要開，要把上級指導的命令帶回去給隊上，這是很正常的，上午開會，中午有午睡休息，蔣正志45歲，正值壯年，身體應該是可以負荷。

針對飛機失聯因素，張延廷指出，包括環境、機件、人為因素，初步可以排除環境因素，昨天能見度約是6000~7000公尺，所以可以排除天候；夜間起飛時間已是終昏，鳥類的活動大概已經降低，飛行高度在6000英尺，一般來說飛禽高度沒有飛到那麼高，所以失聯可以集中在人為與機件因素。

張延廷表示，起飛時間2分鐘，當時在做波道轉換，由塔台管制轉換為戰管管制，是不是波道轉換過程中發生機件故障，而來不及呼叫，或是夜航關係發生空間迷向錯覺，都有可能，必須從機械、人因等多個因素來看，由專家來分析，事前防範、超前部署，來杜絕意外再發生。

張延廷指出，空間迷向因素不能排除，不過飛行員資歷越資深，經驗越老道，通常發生的機率就越低。張延廷認為，蔣正志是飛行競賽冠軍、飛行經驗豐富，飛行上失誤的機率是趨近於零，如果能找到機上飛行通訊記錄器（AVTR）的帶子，回放出來了解當時飛機上發生什麼事，畢竟空軍除了花蓮基地外，嘉義基地也有F-16機隊，也是國軍主戰機種，防微杜漸查個水落石出非常重要。