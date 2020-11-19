她遇小偷沒在怕！秒用「格鬥技」壓制 壞人下場超慘
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 16:42:50
無論在國內、國外，出門在外總是要注意自己身上的財物，以免身邊有歹徒正盯上你。近日就有小偷當街搶走一名女子的手機，這名被害女子卻一路狂追，最後還把小偷打到頭破血流、不斷求饒。事後這名女子才透露自己是業餘綜合格鬥（MMA）選手，並強調「很幸運能讓格鬥招式在這裡派上用場」。
綜合外媒報導，阿根廷馬德普拉塔（Mar del Plata）上週發生一起搶劫案，現年20歲的布里莎（Brisa）在下班時，被一名小偷當街搶走她的手機後逃跑，布里莎氣得立馬追上去，在朋友及路人的阻擋下，布里莎順利追上小偷，並立刻使出MMA格鬥招式，將對方痛打在地。只見布里莎用雙腳夾緊小偷的身軀，接著雙手勒在對方脖子上，並且大吼「去找份工作！我整天待在辦公室，可不是是為了讓你在三秒鐘內偷走我的手機！」，已經滿臉血的小偷只能不斷求饒，直到警察抵達現場，布里莎才鬆手。布里莎事後表示，自己花了好幾個月的時間存錢買手機，所以當下才會如此憤怒，「疫情期間我花一整天的時間工作，而且薪水很低，我無法接受這傢伙在三秒鐘內就把我一半以上的薪水搶走」，她也強調，自己一點也不後悔痛打對方，自認很幸運能讓格鬥招式在這裡派上用場，不過她也希望自己的遭遇不會發生在別人身上。（編輯：許智超）