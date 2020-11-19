殯儀館搭貨梯鈴聲響！家屬驚「亡者來了嗎」 反轉真相曝
殯儀館搭貨梯鈴聲響！家屬驚「亡者來了嗎」 反轉真相曝
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 17:23:05
殯儀館是許多民眾舉辦喪禮，替往生者送別的地方，哀戚氣氛中不免也往往杯弓蛇影，遇見什麼都會聯想是不是過世的親人在傳達訊息。有位在殯儀館工作的女網友就分享，經常有家屬在搭乘貨梯時聽到鈴聲大響，就會驚呼是不是「往生的親人一起來了？」但原PO透露真相，其實和靈異無關，就是單純不符合使用方式造成的啦。
這位在殯儀館工作的網友於《爆怨2公社》臉書社團發文，分享了一張殯儀館的貨梯照片。原PO無奈表示，這明明寫很清楚「貨梯」專用，但還是很多人就喜歡擠著上去。有時候也不是一般民眾誤用，而是禮儀公司的人員都把10～20人的家屬往裡塞。結果電梯門關不起來、發出超載警示聲音後，家屬往往又會驚呼「怎麼會這樣」、「是不是往生的親人一起過來了」等等。原PO指出，貨梯雖然寫著可乘載2000公斤，但它其實還會感應裡面的人數，載貨跟送貨的最多才5～6人，「你們一次幾10～20人，我就問你它不叫嗎？」
原PO最後笑稱，每次都想提醒可是看到家屬說得很起勁，又打消念頭想說算了，不好意思去打擾。更呼籲大家多加使用客梯，把貨梯留給真正需要的工作人員。網友則紛紛在底下留言回覆說，「跟在醫院上班一樣，明明寫病床梯。會客一堆人搶搭」、「公司大樓也是啊，一堆北七在等貨梯，然後把入口都堵滿」、「直接寫：棺木專用梯」、「把自己當貨...沒辦法」、「改（大體專用）就沒人敢上了」。（編輯：倪浩軒）