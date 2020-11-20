女問「35歲沒信用卡」超原始？網列舉3優點：與物欲無關

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位女網友在 PTT WomenTalk 板上PO出一篇「還沒有信用卡的我」的文章表示，「今天跟同事聊天，聊到1111購物，聊到自己35歲沒有半張信用卡的事，他們震驚加吃驚」，而原PO覺得「線上購物可以ATM轉帳或貨到付款，目前遇過麻煩就是出國要訂機票或要訂房，訂機票可以請朋友或家人，訂房可以選可以到當地支付的，因為自己物質慾望也不高，常常覺得付現就可以了」，因此原PO也疑惑，「我真的需要辦一張信用卡嗎？好像被當原始人的感覺」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友紛紛留言表示「信用卡跟物慾高不高沒有關係」、「有沒有信用卡跟物慾無關，但物慾控制不好的確實不適合有信用卡，我也是很大了以後才辦信用卡，想解成就」、「我曾經也以為不需要，後來發現有信用卡方便很多」、「以前沒有信用卡，訂東西都要繳現金，其實蠻不方便的」，甚至更列舉出了3項優點「必要支出可賺回饋」、「沒現金時超方便，只要一次繳清帳單就行」和「累積信用紀錄」，「我記得信用卡可以累積信用 將來想借錢可以借比較多」、「一樣要付錢，多賺個幾％回饋，會覺得開心」、「配合線上支付超好用...手機點點就付錢了，卡費也是點點，幾秒就付完了，節省很多時間」。（編輯：王柏文）