瘋《鬼滅》！立委妻「神複製」善逸便當 眾一看全跪了
瘋《鬼滅》！立委妻「神複製」善逸便當 眾一看全跪了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 14:37:37
日本漫畫《鬼滅之刃》劇場版登上大銀幕，上映後橫掃票房紀錄，人氣非凡。對此，民進黨立委趙天麟在今（20）日秀出太太做的造型便當，精巧的手藝完美複製劇中的角色「我妻善逸」、「禰豆子」，貼文一出也引起網友的熱烈討論。
《鬼滅之刃劇場版：無限列車》上月30日在台上映，吸引不少民眾買票進電影院觀看，短短20天，代理商「木棉花」19日就宣布全台票房突破4億，不僅成為今年台灣票房冠軍，更擠下迪士尼的《冰雪奇緣2》，勇奪台灣影史動畫電影寶座。趙天麟在臉書表示，前幾天才帶孩子一起去看《鬼滅之刃》劇場版電影，沒想到今天的造型便當就是劇中的角色「我妻善逸」，實在是非常厲害，「吃著用做便當剩下的食材當早餐，忍不住緊緊抱抱老婆，那是一份很深的愛與崇拜啊」。
趙天麟也提到，孩子如果有戶外教學需要帶便當，她就會構思許久，然後一大清早起來創作造型便當，雖然很「厚工」，也蠻辛苦的，但她只要看到孩子驚嘆又開心的樣子，她就滿足感破表了。事後，趙天麟也在文章底下加碼「禰豆子便當」，他強調「真的相當崇拜老婆」。許多網友看到也紛紛回應，「請夫人開班授課」、「真是名符其實的賢妻良母」、「可以開店了並上市上櫃」、「好有創意愛心的便當，吃起來幸福滿滿」、「太強！驚嚇版禰豆子」、「這專業到可以開班授課了」、「跪求教學」、「拍照打卡完所有人都餓了」、「跪求炎柱便當」。（編輯：許智超）