16歲就工作！養父母「保管」薪資 女成年看存摺：剩6百
16歲就工作！養父母「保管」薪資 女成年看存摺：剩6百
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 17:48:54
部分父母會替未成年孩子保管打工的薪資，等到成年後再讓兒女自行理財。不過就有一名女網友指控，成年後才發現，自己過去4年工作的積蓄全被養父母花光，只剩下幾百元，完整過程也引發討論。
一名女網友在臉書《爆怨2公社》講述自身遭遇，「我16歲就自己搬出去住了，之後沒跟家人拿過一分錢，當時每個月的薪水是3萬，都有固定存錢，但因為未成年，所以存摺跟卡都在家人那，現在滿20歲，他們卻說簿子跟卡不見了」。隨後原PO前往郵局補辦帳戶存摺，卻發現裡面的餘額只剩下「656元」，其他的16萬元都在半年內被領出，讓她無助上網求救「能非常確定是家人領出來的，該怎麼辦？」
完整遭遇曝光也掀起熱議，不少網友也替原PO抱不平，「這種撒點飼料，就想撈回本的父母，可以脫離關係了」、「算了、當作養育之恩吧，因為這種提告應該也很難成立」、「撇開養不養，沒有被尊重的感覺很差」、「就當作還給他們16歲前的撫養金，以後自己照顧好自己就好，辛苦了」。另外也有人給出實際解方，「滿20就去別間銀行開戶吧，以後自己掌控自己的人生」、「我的遭遇跟你很像，就當孝親費吧，一直在意沒有好處，只會讓自己過得更不好」。（編輯：潘毅）