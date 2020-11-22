公司上廁所要登記！小資女「不敢喝水」　病態理由眾罵翻

職場上有著不同的「辦公室文化」，有的公司不設規範開放自由，有的公司則以明確規定要求員工，不過這些公司規矩有時候除了防止員工成為「薪水小偷」外，無意間卻造成了不少公司同事的困擾，有網友就分享了自己在公司上廁所還得登記的規矩，掀起眾人熱議。

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原PO在PTT的WomenTalk版發文提到，自己剛入職一間新公司，卻發現公司竟然規定上廁所需要填寫登記表，而且每次如廁過程都得明確記下「幾點去、幾點回」，讓他相當訝異又尷尬，更因為不好意思去太多次廁所，只好不斷憋著忍到固定的休息時間，甚至在上班過程不太敢一直喝水。

▲不少上班族為避免休息時間排隊上廁所，會在工作之餘抽空起身如廁。（示意圖，非內文所指／翻攝自台北捷運臉書）

如此規定就讓不少網友直呼太病態，認為因此影響員工身體健康反而更划不來，「薪水不論多寡都無法接受」、「代表上位者心態就是不信任員工」、「和監獄有87分像，乾脆再加個編號和安檢門好了」、「那抽菸的人呢，也該管吧」、「結果一直憋尿無法專心上班，效率更差」。

不過也有網友解釋自己公司有著類似機制或規定，「我公司出人所有區域都要刷卡開門，包括上廁所在廁所門口，也要刷卡，而這些在系統都看得到紀錄，但基本上沒人會管」、「安檢門有啊，保密措施的產品都會有」、「我們是離開辦公室都得填寫，但基本上不會特意找碴」，而原PO事後也補充「有人負責監督」，身為員工也不敢不按照規定填寫。（編輯：楊智傑）