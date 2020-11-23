阿嬤腳冷借襪穿！孫一看臉綠「瞬間扯下」 真相尷尬炸裂
阿嬤腳冷借襪穿！孫一看臉綠「瞬間扯下」 真相尷尬炸裂
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-23 08:28:58
常常在天氣變冷的時候，只要腳底開始發冷，即便全身都包緊緊，仍舊會感覺到幾分寒意，因此，不少人都會在冬天穿上襪子保暖，近日，就有一名日本網友分享，自己的阿嬤因為天冷想借自己的襪子穿，沒想到當他見到阿嬤穿在腳上的「東西」時，讓他尷尬癌瞬間發作。
一名日本網友在推特發文透露「之前阿嬤表示腳底有點冷，想要跟他借一雙襪子來穿，起初也有沒有多想，後來走進房間一看，阿嬤穿好『襪子』躺在床上休息，但是她腳上的並不是襪子......」。只見發出的照片中，阿嬤雙腳穿戴粉紅色的襪子躺在床上，但讓人尷尬的是，阿嬤穿在這東西並不是襪子，而是自己使用的情趣用品「飛機杯」，原PO也趕緊尷尬的向阿嬤解釋這東西並沒有保暖功用，才說服阿嬤脫下，讓他哭笑不得的說「活了21年，沒想到有天我會從阿嬤的腳上拉下飛機杯」。貼文一出，不少網友紛紛笑翻「就跟你說要藏好」、「誰叫你一次還買兩個啦！」、「這你還敢用嗎」、「還是趕緊去買幾雙給阿嬤吧！不然下次又要被誤會拿錯了」、「一次買兩個，還成雙成對，怎麼能怪阿嬤」、「阿嬤是無辜的呀www」、「太爆笑了」。（編輯：張嘉哲）