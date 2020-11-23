雙11下單還沒來！他一查「配送過程」臉綠：去環遊世界嗎
雙11下單還沒來！他一查「配送過程」臉綠：去環遊世界嗎
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-23 12:59:29
雙11「光棍節」，眾多電商都推出超殺優惠，讓不少民眾忍不住瘋狂下單清購物車，但就有網友抱怨，趁著「雙11」優惠購買麥克風及混音台，卻等了11天都還沒來，結果他一查貨物的配送過程才發現，包裹竟然到內蒙古了，讓他相當傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《爆廢公社二館》表示，他趁著雙11優惠時，在淘寶購買麥克風及混音台，並請店家幫忙把貨寄到台灣，隔天卻發現貨物正往哈爾濱的方向，他也立刻跟店家說明要直接回深圳集運，並且詢問「為何會往哈爾濱發貨呢？」，沒想到原因竟然是「因為你地址有個哈，所以就不小心發過去了」。原PO聽完也很無奈「沒關係，進了哈爾濱黑龍江就罷了，剛剛查了一下，現在東西居然在內蒙古？」配送過程上清楚的標示，這輛貨運是先從深圳走了5668公里到達了哈爾濱，結果又走了1998公里到了內蒙古，重點是也沒收到任何通知。
看到如此奇怪的配送過程，原PO感到疑惑「難道現在又要回頭1998公里回黑龍江，再走5668公里到深圳嗎，為何不直接內蒙古回深圳呢？」面對這種情況，也讓他忍不住抱怨「其他集運的都早到了台灣，真的是一個包裹的旅行」。許多網友也紛紛回應，「有夢想的包裹， 你別限制它了」、「乾脆叫它環遊世界」、「第一次看到包裹需要心靈淨化行程的」、「一個被包裹耽誤的行腳節目外景主持人」、「包裹幫你看世界！它是有閱歷的商品，不要小看它」、「因為有個哈，這也太牽強了吧」、「這運費最後搞不好還比東西貴」。（編輯：許智超）