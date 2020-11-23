2年輪胎爆胎！她衝好市多檢查　技師一句話藏驚喜：太讚

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

2年輪胎爆胎！她衝好市多檢查　技師一句話藏驚喜：太讚

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-23 16:05:41｜update2020-11-23 16:12:13

好市多
▲有女網友指出，2年前曾在好市多購買輪胎，但近期卻爆胎，隨後她到好市多檢查，離開前技師的一句話讓她興奮直呼「我要給好市多按很多讚！」（圖／NOWnews資料照、翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。昨（22）日有一名女網友指出，自己2年前曾在好市多購買輪胎，但近期卻在路上爆胎，隨後她立刻到好市多檢查，沒想到技師的一句話就讓她整天心情愉快了起來。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己2018年在好市多買了輪胎一直使用到現在，但近期開車經過路中央的圓孔蓋時，突然爆胎，當下道路救援先幫她換好備胎，隨後原PO就直奔好市多，「很懊惱等下不知道又有幾個小朋友要離家出走了」。
▲原PO透露，自己使用了2年的輪胎爆胎了。（圖／翻攝Costco好市多
▲原PO透露，自己使用2年的輪胎爆胎了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
到達好市多後，技術人員迅速檢查完，確定無法修補，事後以儀器測量算出殘值還有4成左右，並表示可以用來折抵購買新輪胎。不過原PO透露，家中還留有舊輪胎，因此打算先使用舊胎，過一段時間再整組換新胎，他向技師詢問是否可行，技師也回應「沒問題！」且因好市多輪胎需要一次換4條才有折扣，原PO認為不會有退錢等問題。

原PO本想之後在賣場逛逛，沒想到技師卻突然告知她「等等陪妳去前台退錢」，一席話讓她驚訝直呼「我沒換新胎也有得退錢喔！真是太感謝那位技師了，外面的車行輪胎壞了誰跟你說殘值，更別說我沒買新胎，還能退錢」。突如其來的小確幸也讓原PO心情大好，興奮大讚「我要給好市多按很多讚！」

▲原PO貼文。（圖／翻攝Costco好市多
▲原PO貼文。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文一曝光後，隨即引來許多網友熱烈回應，「看來以後可以考慮在好市多換胎」、「被賣場耽誤的輪胎店....」、「第一次知道這件事，謝謝您的分享」、「下次換胎可以考慮」、「好市多連輪胎都保那麼大」、「哇！還有這樣的服務哦！」
不過就有內行人解釋，好市多其實訂有「非人為因素五年內好市多輪胎道路損壞保證」的保固期，直言「這是好市多本來就有寫的保固，可能跟外頭廠商相比不是最便宜，但是多一份保固就是心安」、「這個不是退貨，這是好市多的條款。把它想成買輪胎有含保險就對了」、「30年前我在美國破了輪胎就是這樣，後來才知，這是一種延長保固的條約，加在原車價上」。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
您是否同意調降修憲門檻？

您是否同意調降修憲門檻？

繼續作答
12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀