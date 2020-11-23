2年輪胎爆胎！她衝好市多檢查　技師一句話藏驚喜：太讚

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到達好市多後，技術人員迅速檢查完，確定無法修補，事後以儀器測量算出殘值還有4成左右，並表示可以用來折抵購買新輪胎。不過原PO透露，家中還留有舊輪胎，因此打算先使用舊胎，過一段時間再整組換新胎，他向技師詢問是否可行，技師也回應「沒問題！」且因好市多輪胎需要一次換4條才有折扣，原PO認為不會有退錢等問題。
原PO本想之後在賣場逛逛，沒想到技師卻突然告知她「等等陪妳去前台退錢」，一席話讓她驚訝直呼「我沒換新胎也有得退錢喔！真是太感謝那位技師了，外面的車行輪胎壞了誰跟你說殘值，更別說我沒買新胎，還能退錢」。突如其來的小確幸也讓原PO心情大好，興奮大讚「我要給好市多按很多讚！」
貼文一曝光後，隨即引來許多網友熱烈回應，「看來以後可以考慮在好市多換胎」、「被賣場耽誤的輪胎店....」、「第一次知道這件事，謝謝您的分享」、「下次換胎可以考慮」、「好市多連輪胎都保那麼大」、「哇！還有這樣的服務哦！」
不過就有內行人解釋，好市多其實訂有「非人為因素五年內好市多輪胎道路損壞保證」的保固期，直言「這是好市多本來就有寫的保固，可能跟外頭廠商相比不是最便宜，但是多一份保固就是心安」、「這個不是退貨，這是好市多的條款。把它想成買輪胎有含保險就對了」、「30年前我在美國破了輪胎就是這樣，後來才知，這是一種延長保固的條約，加在原車價上」。（編輯：陳雅雲）