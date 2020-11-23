年底了該離職嗎？全場秒搖頭揭「1關鍵」狂勸：請繼續撐

又快到了年底了，不少辛苦的上班族在這個時候也會開始思考自己的職涯方向，糾結著是否該再努力撐到3個月後領年終，還是現在就果斷離開這份工作環境，早早投身到下一份工作或是好好讓自己休個長假，這個問題也掀起許多網友討論，其中就有不少職場前輩就狂勸「再撐一下」引起熱議。

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該名網友今（23）日在PTT以「年底離職應該嗎」為題討論每到年末就會困擾上班族的疑問，原PO表示自己身為員工最開心的應該就是領年終了，但待在目前的工作環境當中無時無刻都想著要離職，就算差3個月就能領到年終，他也忍不住懷疑是不是代表這工作真的「糟到不行」，還是根本應該早走省的浪費時間？

▲你的年終值得換來三個月的痛苦嗎？（圖／翻攝自PTT）

而這樣的困擾也發生在不少人身上，有過來人就感同身受的建議他「自己的身心健康最重要」、「健康無價快樂也無價」、「下一份工作比較好就不用撐到年終，因為可以提早去領下一份工作年終」、「想哪時走就哪時走阿，沒有應該不應該」、「大公司跟內部談好，基本上年終可以先拿提早走」、「年終值得三個月的痛苦嗎？」。

此外，另一派網友則狂勸他留下，不少人認為如果年終是這份工作最後的寄託，那麼就該好好的撐下去，可以默默準備好交接工作或是履歷表，把份內任務做完即可，「領年終再走，很多年終都是拿你平常犧牲的福利轉換的」、「撐一下真的，再不開心的事情離開就忘很快」。（編輯：楊智傑）