理專監守自盜挨罰2千萬　玉山銀：以負責態度續精進改善

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莊琇媛更指出，此案潘員違法行為時間近7年，挪用客戶款項總金額約1.4億元，經核玉山銀有未完善建立內部控制制度及未確實執行內部控制制度，違反銀行法第45條之1第1項及有礙健全經營之虞，另有關玉山銀對外部單位及內部單位的異常交易警示訊息未能有效查核之缺失，已涉及未完善建立洗錢防制相關內部控制制度，有同時違反洗錢防制法第7條第4項授權訂定的「金融機構防制洗錢辦法」第9條規定情形，因此依行政罰法第24條規定，一行為違反數個行政法上義務規定而應處罰鍰者，依法定罰鍰額最高的規定裁處，依銀行法第129條第7款規定，核處2000萬元罰鍰。
此外，張姓副總經理自2014年6月起擔任總行財富管理事業處最高主管，在此案發生期間，未督導該行完善建立對理財專員帳戶及關聯戶的交易監控機制，對理財專員異常交易警示訊息進行有效查核及調查處理程序，亦未督導理財專員落實該行員工行為準則相關規範，核有未善盡其督導管理責任，依銀行法第61條之1第1項第6款規定，命令該行停止其執行職務3個月。
另陳姓執行長自2015年2月起擔任總行個人金融事業處最高主管，未能對稽核單位提列的查核缺失進行通盤制度面檢討及改善，致此案仍有相關缺失重複發生，且玉山銀在2019年9月24日起禁止理財專員代客辦理存匯相關交易，陳員未確實督導存匯部門人員配合前開規定辦理，核有未善盡其督導管理責任，依銀行法第61條之1第1項第6款規定，命令該行停止其執行職務3個月。
對於金管會的懲處，玉山銀除表示對此案深表遺憾之外，也指出此個案為玉山銀落實理專輪調後主動發現，除立即通報主管機關與司法機關，並保障本案相關顧客權益。玉山銀行並強調以負責任的態度，持續精進改善，已積極實施多項內部控制措施，以防杜類似情事發生，請顧客安心。