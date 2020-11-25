女童IQ135「考試都拿個位數」！媽聽真心話鼻酸：我陪妳
女童IQ135「考試都拿個位數」！媽聽真心話鼻酸：我陪妳
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 11:13:04
一名香港媽媽近期於網路上透露，自己的女兒經過測驗發現IQ擁有135，然而小一至小三時，考試都僅得2、3分，就連老師也曾諷刺「看不出哪裡跟愛因斯坦一樣，她這麼笨！」事後女兒不經意吐露內心話，讓媽媽一聽鼻酸直呼「再多困難我陪妳。」
一名媽媽於《親子王國》論壇上發文，指出自己的女兒先前經過測驗，發現IQ高達135，但女兒卻擁有嚴重的讀寫障礙，中文最差，英文聽講無大礙但文字較弱，導致小一至小三的成績都僅考取個位數，就連老師也曾諷刺「看不出來跟愛因斯坦一樣，她真的很笨！」該名媽媽表示，自己不管透過什麼方式教導，女兒的成績依舊沒有改變，面對身旁的朋友曬出小孩優秀的成績，都讓她十分無感，然而她也決定開始轉念「分數不代表一切」。
她指出，最近女兒又帶了一張個位數成績的考卷回家，本想準備幫女兒解題時，結果女兒竟一一改正了錯誤，這時女兒突然吐出內心話，直言「其實我識字，但字真的會走來走去。」媽媽一聽馬上回應「我知道妳識字，但我反而想要（妳）追求人生，不再追成績了，再多（困難）我陪妳。」女兒聽了也開心表示「我想當舞蹈家！」分享文曝光後，隨即引來許多網友打氣，「成績不代表一切，健康就好了」、「媽媽心態很重要，女兒有妳陪伴，不論夢想有沒有實現，她都一定會有很多收穫！」「就向夢想出發啦」、「生兒育女從來不是一件容易事，媽媽加油」。（編輯：陳雅雲）