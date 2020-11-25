發現男友有2支手機！她解鎖嚇壞了 臉綠喊「該開口嗎」
發現男友有2支手機！她解鎖嚇壞了 臉綠喊「該開口嗎」
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 12:40:28
隨著網路、智慧型手機普及，現代不少人也會透過各式交友軟體認識新朋友，但有伴侶的人真的適合下載交友軟體嗎？近日，就有女網友抱怨，突然發現男友有第二支手機，而且還下載許多交友軟體，她點開一看卻嚇到，聊天對象清一色男生，讓她非常不知所措，貼文也引起熱議。
原PO在《靠北男友2.0》表示，自己跟男友交往2年多了，「我家到他家車程大約50分鐘，每個禮拜都會帶我出去玩，吃的、住的都是他出錢，基本上我不用帶錢包」，就連半夜經痛，男友還會衝來的那種，基本上就是超級暖男。原PO指出，沒想到有一次在男友車上翻到第二隻手機，裡面居然有許多交友軟體，她忍著怒火點開，發現男友有跟好多人聊天，「重點是都是男的，而且照片還是放我的，我該怎麼開口？他是絕對禁止我玩交友APP，現在居然自己在玩，而且還不是跟異性聊天」。許多網友看到也紛紛回應，「夠勁爆，我能想像的出你的驚愕度」、「我到底看了什麼」、「這資訊量有點多」、「要聊什麼吧，不過用妳的照片感覺真的怪怪的」、「到時候出什麼事，他資料、照片、電話通通用妳的，妳突然收到什麼傳單也不意外」、「煙霧彈的最高傑作」、「看聊天內容是什麼，會不會只是單純想耍那些男生」。（編輯：許智超）