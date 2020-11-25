堅持讓PS5「坐副駕」！女友一聽理智線斷裂 下秒他哭了
堅持讓PS5「坐副駕」！女友一聽理智線斷裂 下秒他哭了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 15:58:57｜update2020-11-25 16:06:34
眾多電玩迷期待已久的「Play Station 5（PS5）」19日在台灣正式開賣，各大通路掀起搶購、收購潮。近日就有女網友抱怨，陪男友去買回PS5的過程中，不但丟她一人去排隊，還直接把PS5放在「女友專用」的副駕駛座，讓她瞬間爆氣，貼文也引起熱議。
原PO在《靠北男友2.0》表示，上週陪男友去領預購成功的PS5，但男友卻以找停車位為由，叫她先下去排隊，好不容易排完超久的隊伍、領完PS5，卻遲遲沒看到男友的蹤影，後來男友才向她解釋，是因為沒看到車位又怕被拖吊，所以只好四處晃晃。原PO指出，正當她準備上車和男友去吃晚餐時，男友不但沒有表示謝意，還誇張地說要讓PS5坐在「女友專用」的副駕駛座上，這也讓她理智線瞬間斷裂，不管PS5價格多昂貴，直接將整台主機大力摔向男友的車子，還直接怒嗆「我就算要用腳走，也不要被你跟PS5放閃」。許多網友看到也紛紛回應，「男人的最愛還是遊戲啊」、「霸氣，我欣賞妳」、「要我也放生，這種男人不能嫁」、「某種程度上副駕其實蠻危險的」、「你知道副駕是很危險的位置嗎」、「如果這麼珍惜，應該是放後行李箱或直接放踏板上，這樣還比較安全」、「那是整台車最危險的位置好嗎」、「男友的態度問題啊」、「PS5是無辜的」。（編輯：許智超）