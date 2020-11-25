科技防疫！自動鼻咽採檢機器人　精準採檢新冠肺炎

新冠肺炎疫情持續在世界各國延燒，

為了避免感染新冠肺炎，醫護人員在為民眾檢測時必須全副武裝穿上隔離衣

約需10分鐘

，再用採檢棒採集鼻咽或咽喉檢體，此約需15秒時間，

全程約需11分鐘，

但這15秒卻讓醫護人員暴露在高危險環境中；中國醫藥大學新竹附醫和鈦隼生物科技合作，完成「自動鼻咽採檢機器人」的臨床實驗，每個案件都符合採檢標準。

我是廣告 請繼續往下閱讀

中國醫藥大學新竹附醫院長陳自諒為「自動鼻咽採檢機器人」台灣衛福部臨床實驗申請案總主持人，他表示、透過機器人的採檢，其視覺辨識系統可快速測量鼻翼至耳垂的距離來確定採檢的精準度、並依人體解剖學，以精確及穩定的動作，以機器人手臂夾取棉棒並緩慢旋轉進入受檢者的鼻咽取得採檢，全程僅需2至5分鐘。

▲中國醫藥大學新竹附醫和鈦隼生物科技合作，完成「自動鼻咽採檢機器人」的臨床實驗，院長陳自諒為「自動鼻咽採檢機器人」台灣衛福部臨床實驗申請案總主持人(圖中)。(圖/記者金祐妤攝,109.11.25）

陳自諒指出，此項合作由院方和新竹生醫園區鈦隼生物科技合作，開啟新頁

﹔

同時，採檢技術自動化可減少醫護人員接觸病毒，保存醫院面對疫情的實力，更讓醫護團隊回歸原本專業，避免因疫情而影響日常醫療行為。中醫大新竹附醫鄰近科技重鎮竹科園區，為因應竹科的科技公司常有出差的需求，因此，

依照人體解剖學的角度進入到鼻咽才是安全的採檢方式，他