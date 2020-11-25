科技防疫！自動鼻咽採檢機器人　精準採檢新冠肺炎

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科技防疫！自動鼻咽採檢機器人　精準採檢新冠肺炎

記者金祐妤/新竹報導

calendar_today2020-11-25 19:10:00

科技防疫　自動鼻咽採檢機器人採檢新冠肺炎安全又精準
▲中國醫藥大學新竹附醫和鈦隼生物科技合作，完成「自動鼻咽採檢機器人」的臨床實驗。(圖/記者金祐妤攝,109.11.25）
新冠肺炎疫情持續在世界各國延燒，為了避免感染新冠肺炎，醫護人員在為民眾檢測時必須全副武裝穿上隔離衣約需10分鐘，再用採檢棒採集鼻咽或咽喉檢體，此約需15秒時間，全程約需11分鐘，但這15秒卻讓醫護人員暴露在高危險環境中；中國醫藥大學新竹附醫和鈦隼生物科技合作，完成「自動鼻咽採檢機器人」的臨床實驗，每個案件都符合採檢標準。
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中國醫藥大學新竹附醫院長陳自諒為「自動鼻咽採檢機器人」台灣衛福部臨床實驗申請案總主持人，他表示、透過機器人的採檢，其視覺辨識系統可快速測量鼻翼至耳垂的距離來確定採檢的精準度、並依人體解剖學，以精確及穩定的動作，以機器人手臂夾取棉棒並緩慢旋轉進入受檢者的鼻咽取得採檢，全程僅需2至5分鐘。
▲中國醫藥大學新竹附醫和鈦隼生物科技合作，完成「自動鼻咽採檢機器人」的臨床實驗，院長陳自諒為「自動鼻咽採檢機器人」台灣衛福部臨床實驗申請案總主持人(圖中)。(圖/記者金祐妤攝,109.11.25）
▲中國醫藥大學新竹附醫和鈦隼生物科技合作，完成「自動鼻咽採檢機器人」的臨床實驗，院長陳自諒為「自動鼻咽採檢機器人」台灣衛福部臨床實驗申請案總主持人(圖中)。(圖/記者金祐妤攝,109.11.25）
陳自諒指出，此項合作由院方和新竹生醫園區鈦隼生物科技合作，開啟新頁同時，採檢技術自動化可減少醫護人員接觸病毒，保存醫院面對疫情的實力，更讓醫護團隊回歸原本專業，避免因疫情而影響日常醫療行為。中醫大新竹附醫鄰近科技重鎮竹科園區，為因應竹科的科技公司常有出差的需求，因此，院方也正在評估使用「自動鼻咽採檢機器人」，並將採檢流程標準化，保護醫護人員和醫療資源。

中醫大急診醫學科主任游俊豪指出、「自動鼻咽採檢機器人」採檢新冠肺炎檢體可減輕醫護直接執行「高風險工作」、緩解醫護人員的精力跟體力，使用「自動鼻咽採檢」可將採檢的流程標準化並設定SOP，讓精準度更提升，避免偽陰性的產生；游俊豪也強調，依照人體解剖學的角度進入到鼻咽才是安全的採檢方式，他也提出美國今年有鼻咽拭子戳至腦門造成病患傷害的案例。
鈦隼執行長陳階曉表示，歐洲已經開始流行第二波新冠疫情，臺灣目前疫情狀況則是相對穩定，但是境外移入的案件仍然很多，為了保護人民、守護國家大門，醫護人員的健康更為重要。保護醫護人員就是鈦隼團隊開發「自動鼻咽採檢機器人」的主要原因之一，「自動鼻咽採檢機器人」不僅適合在醫院使用，未來在機場也可協助醫護人員執行大量採檢。
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